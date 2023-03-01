Завел в цокольное помещение. Мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Анапе

Уголовное дело направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней.

По данным следствия, 33-летний приезжий в августе 2022 года прогуливался по двору одного из многоквартирных домов на улице Анапское шоссе. Там он заметил 11-летнюю девочку. Тогда мужчина решил придумать историю, что ему нужна помощь. Отзывчивая школьница пошла вместе с незнакомцем в цокольное помещение дома.

- Там он совершил иные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка не смогла дать отпор взрослому мужчине, но решила рассказать все семье. Когда пострадавшая пришла домой, то первым делом поведала жуткую историю домогательства маме. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям личность злоумышленника и его местонахождение были установлены в короткие сроки и его удалось задержать несмотря на то, что он попытался покинуть город, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Он до сих пор находится под наблюдением правоохранителей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, следователи собрали доказательства и отправили уголовное дело в суд.

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