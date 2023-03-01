Прогноз погоды в Сочи на март 2023: ждать ли снега или невыносимой жары

Весна в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционный экзамен на прочность сдал этой зимой Сочи. В январе на курорт пришла весна. Воздух прогрелся до плюс 20 градусов, море – до 15-и. А уже в феврале город занесло снегом. А закончилось все залповыми ливнями.

Прогноз погоды в Сочи на март 2023 получился дождливым. Осадки ожидаются на побережье Черного моря уже 1-го числа. И продлятся она как минимум неделю. При этом средняя температура воздуха не превысит 8-10 градусов.

- Распогодится на курорте ближе к середине месяца, – говорят синоптики.

Прогноз погоды в Сочи на март 2023 обещает потепление ближе к середине месяца. Уже 11-го числа воздух на курорте прогреется до 12 градусов. А солнце впервые за месяц появится из-за туч.

Но расслабляться жителям и гостям Сочи не стоит. Солнечная погода не продержится на побережье и двух дней. Уже 13-го числа на курорт обрушатся дожди. Они продлятся минимум два дня.

- Также ожидается понижение температуры воздуха: до 10-и градусов днем и 6 – ночью, – объясняют метеорологи.

Также дождливой будет и вторая половина месяца на курорте. Прогноз погоды на март в Сочи 2023 обещает резкое потепление в 20-х числах. Тогда воздух прогреется до рекордных отметок за месяц – 22-х градусов.

А закончится месяц дождями. Они будут лить на курорте последние три дня в марте: с 29-го по 31-е число. А вместе с ними вернутся и легкие холода. Столбики термометров сбросят сразу 9 градусов. А температура воздуха опустится до плюс 11-и.