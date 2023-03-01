Погорели на взятках. На Кубани задержали полицейских за подкуп сотрудников Следкома

В Краснодарском крае инспекторы ДПС погрели на взятках. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эта многосерийная история о коррупции в правоохранительных органах началась полгода назад. В октябре 2022 года два инспектора тимашевского взвода ДПС стали подозреваемыми в уголовном деле о мелком взяточничестве. Чтобы прекратить уголовное преследование 32- и 39-летний гаишники решили попытаться закрыть вопрос хорошо известным им способом - дать взятку следователю.

- Подозреваемые попросили своего 41-летнего руководителя выступить в качестве посредника. Начальник согласился и обратился к сотруднику Следкома с предложением за 2 миллиона рублей закрыть уголовное дело. Получив незаконное предложение, следователь сообщил о нем в краевое управление СК России, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Спустя два месяца инспекторы ДПС решили отказаться от посредничества своего руководителя и повторить попытку. Они лично предложили следователю вознаграждение, но уже в 600 тысяч рублей. Сотрудник отдела по особо важным делам сдался и согласился обменять свою лояльность на деньги. Передача произошла утром 6 февраля 2023 года. Правда, во время нее выяснилось, что следователь действовал в интересах УСФБ по Краснодарскому краю, чьи сотрудники присутствовали при подкупе.

- В ходе оперативных мероприятий к тому времени уже уволенный из рядов 39-летний инспектор передал следователю деньги. После этого противоправная деятельность подозреваемых была пресечена следователем краевого управления СКР совместно с сотрудниками УСФБ, - прокомментировали в Следкоме.

Сейчас оба автоинспектора, а также их начальник, задержаны следователем. В ближайшее время решится вопрос об избрании им мер пресечения.

- Один из сотрудников Госавтоинспекции ОМВД России по Тимашевскому району уже уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. В отношении остальных принято решение об их увольнении по результатам служебной проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас по уголовному делу проходят необходимые следственные действия. В зависимости от роли каждого двое из фигурантов подозреваются в покушении на дачу взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а третий - в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.