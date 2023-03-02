Исправить веки. Жительница Краснодара собирается отсудить у клиники 5 млн рублей за изуродованные глаза

На новую операцию девушке понадобится 300 тысяч рублей. Фото: личный архив

Анастасия Твитина из Краснодара решилась на пластику около года назад. 25-летнюю симпатичную девушку не устраивала форма век – как известно, нет предела совершенству. Она нашла клинику, в которой ей обещали за 60 тысяч рублей сделать взгляд еще эффектнее, а отражение в зеркале – еще красивее. После операции Анастасия стала с ужасом понимать, что ее веки перестали закрываться, глаза высыхали, а потом она и вовсе стала хуже видеть.

- У меня в договоре было написано, что будут делать блефаропластику первой категории, и там особо сильно убирать не нужно было. Нужно было просто отрезать кожу, но хирург вырезал и жировые пакеты, и круговые мышцы глаз. Он сделал то, что делают возрастным пациентам. Видимо, у него рука набита именно на эту категорию. Но мне это делать не надо было, - рассказала «КП»-Кубань» Анастасия.

Девушка обратилась с иском в суд и сделала экспертизу. Специалисты изучили медицинские документы Анастасии и пришли к выводу, что дефектов при оказании медицинской помощи нет. Но то, что на бумаге все было хорошо, не означало, что здоровье девушки наладилось. Теперь на готовится к новой операции, которая будет стоить еще больше, чем первая.

- Трудно сказать, сколько точно мне придется заплатить, потому что до конца непонятно, что конкретно мне там сделали. Краснодарские врачи говорили про какую-то авторскую методику, когда я уже лежала на операционном столе, хотя мы этот вопрос заранее не обговаривали, - говорит девушка. – Предварительно нужна будет пересадка жировой ткани, это стоит 300 тысяч в Москве, у проверенного хирурга, который исправлял неудачную пластику Юлии Тарасевич из Сочи.

Анастасия хочет отсудить у клиники, в которой ей испортили внешность, пять миллионов рублей. После вмешательства в ее дело главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина девушке назначили повторную экспертизу, но она состоится лишь через шесть месяцев.