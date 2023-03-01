Космические ласки. Астрономы предлагают жителям Кубани полюбоваться «поцелуем» Венеры и Юпитера

Планеты кому-то показались летающими тарелками. Фото: пресс-службы администрации Крымского района.

Необыкновенное астрономическое явление могут наблюдать жители Кубани в ночь на 2 марта. В звездном небе наиболее ярко в эти дни будут гореть две крупные точки – это планеты Венера и Юпитер. Они настолько тесно сблизятся, что образуют яркую пару.

Особо мнительные жители региона решили, что это неопознанные летающие объекты и, скорее всего, внеземного происхождения. Впрочем, астрономы разочаровали – это не проделки инопланетян.

Их хорошо видно даже без телескопа. Фото: пресс-службы администрации Крымского района.

- Это, конечно, обман зрения, что планеты настолько близко друг к другу подошли. Между ними еще поместится диск Луны. Но в ночь на 2 марта будет самое максимальное сближение. И даже для астрономов это событие, так мы привыкли все же наблюдать их порознь, - рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Астрономы называют это явление «поцелуем». Благодаря безоблачной погоде эти космические ласки можно будет увидеть даже без телескопа.

У явление романтическое название - "небесный поцелуй". Фото: пресс-службы администрации Крымского района.

- Венера будет ярче и станет видимой первой сразу же после заката. Затем сумерки прорежет свет Юпитера. И чем больше будет сгущаться ночь, тем ярче будет свет от этих планет, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Две планеты, отражающие свет солнца, на самом деле находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. Но если смотреть на них с Земли, то они покажутся находящимися рядом друг с другом ясной и тесной парой. Заурядное с точки зрения специалистов явление, но прекрасная возможность полюбоваться ночным звездным небом.

«Небесный поцелуй» смогут наблюдать все желающие еще несколько дней. Во всяком случае, если небо не будет затянуто облаками.