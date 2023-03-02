Легковушку по очереди протаранили два грузовика. Двое 19-летних парней чудом выжили в жестком ДТП под Краснодаром

Машина восстановлению не подлежит

Молодой водитель на «Лада Приора» гонял по ночным трассам Краснодара. В ночь на 2 марта 19-летний водитель с другом мчал по Ростовскому шоссе. На выезде из города в районе железнодорожного моста гонщик не справился с управлением. Легковушку стало кидать по проезжей части. Машину по очереди протаранили два грузовика.

- 19-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Тонар», который двигался в попутном направлении. После этого его вынесло на полосу для встречного движения, где он допустил столкновение с автомобилем «Камаз» с прицепом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспеции добавили, что было еще столкновение с грузовым «Мерседесом»

Даже у грузовика из-за экстренного торможения и столкновения пробило несколько колес. А легковушка превратилась в кусок искореженного металла. Водителю и его одногодке чудом удалось выжить. Их с травмами госпитализировали в больницу. Водители грузовиков не пострадали.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В ГИБДД напомнили что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной дорожных происшествий, при которых гибнут и получают тяжелые травмы участники дорожного движения. За выезд на встречку предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком до 6 месяцев или штрафа в размере 5 тысяч рублей.