Список лучших заведений региона
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat, который называют «русским Мишленом», представил лонг-лист ресторанов России 2023 года. Список из 555 лучших заведений составляли рестораторы, шеф-повара, гастрожурналисты. Рестораны Краснодарского край также пополнили этот рейтинг - престижной премией отмечены 43 заведения Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска.
КРАСНОДАР
Лучшими заведениями Краснодара по версии жюри стали 14 точек:
«Джимми Чу»;
Belini;
«Кубана Toscana»;
Cafe Krasnodar;
«Милая, ты где?»;
Dom de Marque;
«Очередь»;
«Племя»;
«Птичка-Невеличка»;
«The Печь»;
Tori Ramen;
«Угли-угли»;
«Архитектор»;
«Хлеб да Винчик»
СОЧИ
Лучшими заведениями Сочи по версии жюри стали 25 точек:
Bistrot в «Роза Хутор»;
«Дельфин и Русалка»;
«Высота»;
«Дружба» by Novikov;
Barceloneta;
«Кашалот»;
Old boys pub в Медовеевке;
Point Izakaya;
Red Fox в «Роза Хутор»;
Co-Co Chalet в Красной Поляне;
«Морской»;
D.O.M;
«На штиле»;
«Плакучая Ива»;
«По тихому»;
«Посейдон»;
Takatak;
«Сахалин»;
«Сотерн» в Красной Поляне;
La Punto;
LoLo Balkan Bistro;
«Баран-Рапан»;
«Брунелло»;
«Черная Лисичка»;
Mamai-Cale;
«Яблоки печем».
ГЕЛЕНДЖИК
Лучшими заведениями Геленджика по версии жюри стали две точки:
Chateau de Talu
«ФрендСи»
НОВОРОССИЙСК
Лучшими заведениями Новороссийска по версии жюри стали две точки:
«The Balance Bar»
«Винотеррия»