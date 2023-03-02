Список лучших заведений региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat, который называют «русским Мишленом», представил лонг-лист ресторанов России 2023 года. Список из 555 лучших заведений составляли рестораторы, шеф-повара, гастрожурналисты. Рестораны Краснодарского край также пополнили этот рейтинг - престижной премией отмечены 43 заведения Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска.

КРАСНОДАР

Лучшими заведениями Краснодара по версии жюри стали 14 точек:

«Джимми Чу»;

Belini;

«Кубана Toscana»;

Cafe Krasnodar;

«Милая, ты где?»;

Dom de Marque;

«Очередь»;

«Племя»;

«Птичка-Невеличка»;

«The Печь»;

Tori Ramen;

«Угли-угли»;

«Архитектор»;

«Хлеб да Винчик»

СОЧИ

Лучшими заведениями Сочи по версии жюри стали 25 точек:

Bistrot в «Роза Хутор»;

«Дельфин и Русалка»;

«Высота»;

«Дружба» by Novikov;

Barceloneta;

«Кашалот»;

Old boys pub в Медовеевке;

Point Izakaya;

Red Fox в «Роза Хутор»;

Co-Co Chalet в Красной Поляне;

«Морской»;

D.O.M;

«На штиле»;

«Плакучая Ива»;

«По тихому»;

«Посейдон»;

Takatak;

«Сахалин»;

«Сотерн» в Красной Поляне;

La Punto;

LoLo Balkan Bistro;

«Баран-Рапан»;

«Брунелло»;

«Черная Лисичка»;

Mamai-Cale;

«Яблоки печем».

ГЕЛЕНДЖИК

Лучшими заведениями Геленджика по версии жюри стали две точки:

Chateau de Talu

«ФрендСи»

НОВОРОССИЙСК

Лучшими заведениями Новороссийска по версии жюри стали две точки:

«The Balance Bar»

«Винотеррия»