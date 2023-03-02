Дуся в плохом состоянии. На юге России спасают страуса, пробежавшего больше 100 км и испортившего клюв

В Новороссийске спасли страуса. Фото: t.me/alekseioderov

Под Новороссийском на склоне Маркотха нашли страуса. Огромную птицу обнаружили спасатели. Они больше двух часов бегали за животным, чтобы помочь ему. После поимки оказалось, что птица ранена.

- Страус немного поранен и истощен. Его отвезли на лечение и реабилитацию в один из центров по уходу и лечению за животными, - сообщал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

На данный момент за жизнь сбежавшего страуса борются в зоопарке под Новороссийском. У птицы серьезные травмы по всему телу. Она не может есть и пить, из-за травмированных тканей под клювом.

- Сейчас ветеринар прописал страусу необходимое лечение. Все рекомендации выполняются неукоснительно. Но дать какие-то прогнозы очень сложно, - рассказала «Новороссийскому рабочему» заместитель директора Наталья Белугина.

Благодаря соцсетям удалось отыскать предполагаемых владельцев страуса. Они заметили видео со счастливым спасением и рассказали свою историю. Оказывается, птица сбежала два месяц назад из агроусадьбы под Краснодаром.

Страусиха Дуся жила в поселке Ильском. Она преодолела больше 100 километров, чтобы увидеть море. До сих пор остается загадкой, как животное смогло выжить в одиночестве находясь в дикой, непривычной для него среде. Обычно, таких птиц кормят в зоопарке зерном и комбикормом.

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