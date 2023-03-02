Завтрак в постель, «Мерседес» и кольцо с бриллиантом: какие подарки хотят женщины Краснодара к 8 марта

Список подарков к 8 марта Фото: Иван ПРОХОРОВ

8 марта – самый главный женский праздник. В этот день улицы заполняются мужчинами с цветами, которые бегут поздравлять своих мам, жен, дочерей, а также коллег по работе. Эксперты провели опрос среди жителей ЮФО, в том числе Краснодара, и выяснили, что женщины юга желают видеть в качестве подарка на 8 марта.

Из предложенных вариантов, женщины чаще всего выбирали ювелирные изделия – их мечтают получить 30%, еще столько же не отказались бы от косметики и парфюмерии. 23% опрошенных жительниц региона в качестве идеального подарка выбрали сертификат, из них 15% – в салон красоты, ещё 10% – в магазин красоты, а 5% – в онлайн-маркетплейс.

Среди подарков есть и душевные, не требующие больших затрат, – 28% женщин хотят в этот день элементарной заботы, например, массаж или завтрак в постель.

А вот 16% женщин выбрали практичные подарки к 8 марта - они признались, что очень нужна бытовая техника, например, телевизор, фен или блендер, а еще 14% мечтают о новом гаджете.

Кроме этого, в начале весны женщины мечтают о путешествиях. 23% жительниц Краснодара хотели бы рвануть за город, еще 13% ждут путевку в другие страны и города.

Не забывают жительницы региона и про обновление гардероба к весне – 16% ждут в подарок новую одежду или обувь.

Среди непопулярных подарков на 8 марта оказались книги, посуда, алкоголь и деньги – от 2 до 9%. Есть те, кто мечтает о кольце с бриллиантом или роскошной машине.

Что собираются дарить мужчины?

Эксперты спросили и мужчин об их планах. И оказалось, что многие женские запросы совпадают с мыслями сильного пола.

38% опрошенных из ЮФО собираются подарить косметику и парфюмерию, 30% – ювелирные украшения.

29% кубанцев решили любимым женщинам приобрести подарочные сертификаты. 17% порудуют дам массажем или преподнесут завтрак в постель.

В этом году в число популярных подарков для женщин по обоюдному желанию также входит бытовая техника.

Среди интересных вариантов мужчины отмечали, что хотят подготовить танец, смастерить что-то своими руками, приготовить ужин и даже подарить «Мерседес».

Что удивительно, только 11% жителей края будут покупать цветы.

Сколько потратят

71% мужчин отметили, что на подарки к 8 марта планируют уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей: из них 35% планируют потратить от 1 до 3 тысяч рублей, 23% – от 3 до 5 тысяч рублей, 13% – до 1 тысячи рублей.

9% мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 10 тысяч рублей.