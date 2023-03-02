DeLorean и Ferrari F40: на гоночную трассу в Сочи вышли легендарные авто

Заезд сопровождался театральным перфомансом. Фото: rosgonki.ru/en

В Сочи каждый год проходит выезд редких, дорогих и винтажных автомобилей из музея Ника Панули. В этот раз на гоночную трассу вышли 10 автомобилей. Среди них бела легендарная Ferrari F40 (это последняя модель, созданная при жизни Энцо Феррари. В общей сложности было произведено 1315 таких авто, - от Авт.).

Фото: rosgonki.ru/en

На гоночной трассе появилась и знаменитая DeLorean из трилогии «Назад в будущее». Также водители продефилировали по треку на эксклюзивных американский кабриолетах 50-70-х годов. Заезд сопровождался театральным перфомансом.

Фото: rosgonki.ru/en

- Почти все музейные экспонаты – это полноценные гоночные автомобили на ходу, которым время от времени нужна обкатка. Во-первых, обкатка очень важна, она не дает машинам застаиваться и дает внутреннему механизму заработать на полную силу. А, во-вторых, это редкая возможность увидеть уникальные автомобили на гоночном треке, - рассказали “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе «Сочи Автодрома».

Гонки проходили в первый день весны. Несмотря на дождливую погоду, заезд получился очень ярким. Как минимум, из-за того, что все автомобили были различных оттенков, начиная от красного, заканчивая цветом ультрамарина. Кстати, артисты театра помогли воссоздать атмосферу разных эпох.

Фото: rosgonki.ru/en

СПРАВКА КП

Ник или Николай Панули — известный российский коллекционер автомобилей и ретро-техники. Именно ему принадлежала идея создания автомузея, директором которого он и был до последних дней своей жизни. Естественно, основная тематика музея посвящена гонкам. Однако много интересных и необычных экспонатов можно увидеть здесь.

В автомузее Ника Панули представлены более 50 редких и гоночные машин разных времен. Также здесь можно увидеть шлемы с автографами пилотов Формулы-1, костюмы участников и механиков гоночных команд и коллекция календаря Pirelli.