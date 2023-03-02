Судно разломилось пополам

Загрязнение Черного моря после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска превысило норму в 260 раз. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, ЧП произошло 21 февраля в районе порта Новороссийска. Сухогруз Seamark, находившийся на якорной стоянке на траверзе села Кабардинка под Геленджиком, переломился и затонул. Во время происшествия на борту находились 11 членов экипажа. 10 человек удалось спасти, тело еще одного достали из воды.

Во время ЧП на борту сухогруза также находилось более трех тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонн дизельного топлива. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одного из членов экипажа. Тем временем профильные ведомства организовали проверки после возникших опасений загрязнения моря. Сейчас новое уголовное дело грозит компании-владельцу затонувшего сухогруза.

Известно, что на поверхности моря образовалась характерная радужная пленка площадью около 300 кв. м. Морспасслужба обработала пятно биосорбентом. Тем временем специалисты ЧерАзтехмордирекции взяли в районе крушения сухогрузы пробы воды. Загрязнение превысило установленные нормы в 260 раз.

При осмотре на 28 февраля специалисты взяли воды в пяти точках. Кроме того, на поверхности воды обнаружены следы нефтепродуктов.

- Пятно шириной от 50 до 100 метров растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5-2 км, - сообщила Светлана Радионова.

Для изучения затонувшего судна также были привлечены водолазы. Как сообщили в Росприроднадзоре, из выхлопных труб сухогруза выходят нефтепродукты. В то же время компания – владелец судна не предпринимает ничего, чтобы остановить растекание веществ.

- Мы направили судовладельцу требование устранить причины загрязнения и предотвратить дальнейшее растекание загрязняющих веществ. Материалы обследований также переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - отметила Светлана Радионова

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