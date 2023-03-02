В Общественной палате Краснодара обсудили взаимодействие духовенства и светских вузов. Фото: Кубанская епархия

28 февраля 2023 года в Общественной палате Краснодара состоялся круглый стол на тему «Православный храм и светский вуз – опыт взаимодействия».

В Краснодаре действуют несколько православных храмов при светских вузах. За годы их деятельности накопился ценный опыт, но только сейчас впервые за круглым столом собрались представители руководства этих вузов и духовенство, окормляющее храмы.

Некоторые храмы действуют при вузах уже много лет. Так, храм святого мученика Иоанна Воина, настоятелем которого является протоиерей Владимир Мищенко, действует при Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова с 1995 года. Храм святой мученицы Татианы (настоятель протоиерей Роман Цокур) на территории Кубанского аграрного университета действует с 2015 года. Храм св. равноапостольных Мефодия и Кирилла при Кубанском государственном университете (настоятель протоиерей Павел Романенко) находится в стадии строительства. В Кубанском медицинском университете имеется историческое помещение домового храма, но сейчас оно не используется под церковные нужды.

В работе круглого стола принимали участие представители вузов, настоятели храмов, находящихся на территории учебных заведений, а также проректор Екатеринодарской духовной семинарии, представитель Епархиального отдела по делам молодежи, православные студенты КубГАУ.

Модератором круглого стола выступил член Общественной палаты Краснодара, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», доцент КубГУ протоиерей Алексий Касатиков.

Во время общения участники поделились своим опытом, обсудили насущные вопросы, связанные с взаимодействием светских вузов и православных храмов.

Собравшиеся отметили, что наличие православного храма в вузе благотворно влияет на духовно-нравственное и патриотическое состояние студентов и преподавателей, помогает избежать опасностей безнравственности, экстремизма, приобщения к пагубным порокам наркомании, алкоголизма, деструктивных идеологий, способствует налаживанию межконфессионального взаимопонимания.

Участники круглого стола призвали развивать положительный опыт взаимодействия светских вузов и православных храмов, свидетельствуя о важности утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей в среде студентов и преподавателей вузов.

Работа круглого стола прошла в конструктивной, тёплой атмосфере взаимопонимания с настроем на продолжение взаимодействия светских вузов и православных храмов.