1, 2 млн рублей семьям детей-инвалидов передал Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий на празднике "Белый цветок". Фото: Кубанская епархия

В прошлом году школах Краснодарского края впервые прошла акция, которая была призвана научить ребят делам милосердия и говорить слова поддержки своим сверстникам, которые имеют особенности развития. В рамках этой акции было собрано 1 215 000 рублей на нужды семей воспитывающих деток с особенностями развития. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий передал средства родителям детей-инвалидов. Так на эти деньги для Леночки Ковалёвой и Наума Белова купили необходимые инвалидные коляски, Андрею Дмитриеву — дорогостоящие очки, Ане Удод - поехать на необходимое обследование в Санкт-Петербург, а Вове Шевченко - новый компьютер.

- Акция «Белый цветок» учит детей исполнению христианской заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии. - Любить людей очень сложно. Когда человек понуждает себя к деланию добрых дел, у него формируются такие христианские качества личности, как доброта, сопереживание, отзывчивость, жертвенность, милосердие. Акция «Белый цветок» откликнулась очень многим так как это один из главных постулатов христианства – «вера без дел мертва». Нам дана возможность в такой прекрасной форме сделать что-то хорошее для людей, которые в чем-то нуждаются. Это большая радость и благо для христианина.

Те семьи, в которых растут дети-инвалиды, ради которых был организован сбор средств, получили помощь, заботу, любовь и внимание окружающих. Мамы особенных детей с большой благодарностью отзывались об акции, написали сердечные слова организаторам и «Союзу православных женщин», который только в 2022 году был создан в Краснодарском крае. Благодаря этой организации родители особенных детей объединились в одну большую семью. Они совместно проводят время, досуг, посещают богослужения. Родители особо благодарят руководителя регионального отделения «Союза православных женщин» Наталью Виноград за ее отзывчивость, помощь и поддержку и отмечают, что качество их жизни улучшилось, трудности воспринимаются теперь гораздо легче.

Для семей с детьми, имеющих особенности в развитии, важно внимание и что есть люди, готовые протянуть руку помощи бескорыстно и искренне. В таких мероприятиях они чувствуют себя нужными, не одинокими в своих трудностях. Это способствует укреплению их духа и веры. «Белый цветок» является настоящей миссией и говорит о Живом Христе, который всегда рядом во всех наших нуждах. Праздник Благотворительности - это торжество православных ценностей, где мы ради ближнего объединяемся в Церковь Христову.

Учителя общеобразовательных школ единодушно отметили, что школьники сразу откликнулись на необходимость помочь и подошли к выполнению своих работ серьезно, ответственно. Учащиеся записывали видео детям инвалидам с теплотой, пониманием, проявляли сочувствие и говорили слова поддержки. Стало очевидно, что христианские добродетели формируются у детей легко и без лишней назидательности.

В день «Белого цветка» они имели возможность познакомиться лично с «детками акции», которые имеют инвалидность, увидели их трудности, поняли, что помогать ближним необходимо.

Праздник «Белого цветка» знакомит детей с понятием «благотворительность», с жизнью и делами Царской Семьи, формирует знания о православной вере и истории России.