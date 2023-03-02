Эксперт, готовивший заключение изуродованной участнице конкурса красоты в Сочи, ошарашил заявлением в суде

Специалист уверен, что последствия на лице пациентки стали следствием операции, которую провели с нарушениями. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Ленинском районном суде Краснодара прошло заседание по гражданскому делу изуродованной участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич. Напомним, после неудачной пластики, из-за которой больше не может улыбаться, женщина требует компенсацию - 35 млн рублей.

По данным kp.ru, 2 марта в зале заседания выступил судебно-медицинский эксперт Алексей Никитаев, который готовил заключение для Юлии Тарасевич. По его словам, все имеющиеся на сегодняшний день последствия - результат проведенной 3 декабря 2020 года пластической операции и допущенных технических нарушений.

- Заболеваний, которые могли стать противопоказанием к операции, у пациентки не было. Те диагнозы, что озвучивались, имеют хронический характер, излечиться полностью нельзя, а потому скрыть это заболевание невозможно, - сказал Алексей Никитаев. - Если бы заболевание было, то это было бы отражено в анализах пациентки.

Представители клиники, в которой работает один из хирургов, считают, что последствия на лице похожи на картинки из Сети, характерные для склеродермии, во всяком случае визуально. Но эксперт объяснил, что диагноз не устанавливается по внешним признакам.

Он также отметил, что при подготовке заключения специалисты опирались на медицинскую документацию, видеопротокола во время хирургического вмешательства не велось. Потому во многих формулировках эксперты не могут говорить со 100% точностью - вместо этого использовали фразу "наиболее вероятно".

Юристы клиники также настаивали, что последствия на лице - результат других процедур, которые Юлии проводили в 2021 году.

- Нам известно, что в других организациях ей проводили липофилинг (процедура, во время которой жировая ткань из одних участков тела перемещается в другие - прим.ред), а также устанавливали мезонити. И одну из манипуляций она делала уже весной, то есть спустя четыре месяца после операции, - говорил один из юристов клиники.

На что эксперт ответил - липофилинг не мог привести к тем последствиям, что есть у пострадавшей.

- Лимфатический отек, который наблюдался у Юлии, - это не воспаление, это нарушение дренажной функции. Если бы признаки были, то любые вмешательства противопоказаны. Липофилинг проводился после сошедшего отека, - сказал судебно-медицинский эксперт Алексей Никитаев.

Могло ли лечение в других клиниках привести к таким последствиям, эксперты считают, что нет. Лечение не ухудшило состояние пациентки, а наоборот имело положительный эффект.

- Экспертной комиссией установлено наличие прямой причинно-следственной связи между техническими нарушениями, допущенными во время проведения операции и развившимися последствиями. Данные последствия потребовали длительного лечения пациентки с привлечением целого ряда узких клинических специалистов разных клиник, - заключил судебно-медицинский эксперт Алексей Никитаев. - Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что данное нарушение расценивается как причинение средней тяжести вреда здоровью. Имеющиеся изменения со стороны мягких тканей лица, а также функциональные нарушения квалифицированы экспертной комиссией как неизгладимые. Так как они не могут самостоятельно со временем исчезнуть.

Также, как удалось узнать kp.ru, была проведена еще комплексная экспертиза с участием врачей психиатров. Они установили наличие психического заболевания, которое связывают напрямую с проведенной операцией в 2020 году. Был установлен тяжкий вред здоровью.

Сама Юлия не в силах была слушать происходящее - она покинула зал суда еще в начале процесса.

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