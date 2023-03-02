Кубанский волонтер собирает деньги на автомобиль для гуммиссий

Артур Дубов перевозит гуманитарку, рискуя жизнью. Фото: V ПомОщь Нашим Z

Артур Дубов из поселка Верхнебаканский ездил в зону СВО на своем автомобиле и регулярно отвозил помощь бойцам. Но недавно он попал в ДТП. Его «Ниссан» съехал с дороги в обочину. При этом дно автомобиля пропахало землю так, что отремонтировать ее уже невозможно. Сам Артур тоже пострадал – у него диагностировано сотрясение мозга, переломаны ребра и рука. В целом, волонтер чувствует себя неплохо, больше переживает из-за того, что остался без транспорта.

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: V ПомОщь Нашим Z

- Я решил открыть сбор на более вместительный автомобиль, чтобы можно было загрузить хотя бы тонну для перевозки грузов. Мой старый автомобиль я продам на запчасти. Помощь на передовой нужна всегда, не хочу заканчивать это дело. Ребята ждут оборудование. Кто же его будет возить? - рассказал «КП»-Кубань» Артур Дубов.

Вообще, даже военные удивлялись, как Артур ездит на низкой подвеске, кругом бездорожье, но волонтеру удавалось проехать всегда по любой дороге, брал характером и целеустремленностью, а также понимал, что его ждут.

- Самого меня не мобилизовали, потому что трое детей младше 14 лет, поэтому вижу свою миссию в помощи тем, кто сейчас защищает наш покой и благополучие моих детей, - признается Артур.

Примерную стоимость автомобиля пока назвать трудно, но люди уже начали собирать деньги на благое дело. В копилке группы «V ПомОщь Нашим Z» уже 100 тысяч рублей, но этого недостаточно для покупки надежного и крепкого автомобиля для гуманитарных миссий. Артур говорит, что как только придет в себя после аварии, надо вновь собираться в путь.

Бойцы рады любой помощи от неравнодушных людей. Фото: V ПомОщь Нашим Z

- Там парни живут в земле, в окопах, вместо крыши – полог, холодно. После увиденного хочется их поддержать, готов купить для них все, что им нужно. Хорошо, что волонтеры помогают, люди скидывают деньги, а мы приобретаем все самое необходимое, - говорит мужчина.

За время существования группы, добровольцам удалось купить не только продукты и товары первой необходимости для бойцов, но и дорогостоящие вещи для передовой.

- Мы собрали 650 тысяч рублей. Купили квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, коллиматор, кевларовые плиты, амуницию – то, что просили ребята с зоны СВО. Доставил все в лучшем виде, но помощь нужна и дальше, - признается Артур.

КАК ПОМОЧЬ С ПОКУПКОЙ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦА

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