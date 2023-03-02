В Сочи осудили мужчину, домогавшегося трехлетней девочки в игровой комнате

Суд признал мужчину виновным Фото: кадр из видео

В Сочи озвучили приговор мужчине, домогавшемуся трехлетней девочки. Ему назначили 12 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в июле 2022 года в детской комнате одного из торговых центров. Родители оставили здесь трехлетнюю дочь, к которой позже и подошел незнакомый мужчина.

Как установило следствие, 35-летний пьяный приезжий оказался в детской комнате, пройдя в нее через кафе. Мужчина обратил внимание на девочку, которая в тот момент играла одна. Взрослых поблизости не было. Тогда мужчина подошел к ребенку и начал приставать.

- Злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Думая, что никто ничего не заметил, мужчина ошибся. Все произошедшее засняли камеры видеонаблюдения, установленные в игровой комнате. После увиденной записи родители девочки тут же обратились в правоохранительные органы.

Мужчину, который походил на посетителя, попавшего в объектив видеокамеры, быстро нашли и задержали. Сначала приезжий сопротивлялся и пытался сбежать от правоохранителей. Но попытки оказались тщетны. Уже на допросе он во всем признался.

Изначально мужчину заключили под стражу на 15 суток. Позже арест продлили до завершения расследования.

Теперь за домогательства к трехлетней девочке он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Суд признал мужчину виновным и озвучил приговор.

- Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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