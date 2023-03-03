В порту Тамань оператор морских терминалов организовал корпоративную скорую помощь

Скорая помощь в порту Тамань

Теперь на объектах компании «ОТЭКО» круглосуточно дежурит реанимобиль. Оператор морских терминалов в порту Тамань заключил соответствующий договор об оказании услуг с одной из медицинских организаций.

В ОТЭКО в настоящее время работает свыше 10 тысяч человек, их безопасность на работе и в быту – один из приоритетов социальной политики компании. И если кому-то потребуется экстренная помощь, теперь она точно будет оперативной.

Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

В распоряжении бригады, в которую входят два фельдшера и водитель, реанимационный автомобиль в полной комплектации: медикаменты, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и другие приборы. Медики работают посменно и готовы в любую минуту дня и ночи выехать для оказания экстренной помощи, а также доставить пациента в медучреждения Темрюка, Анапы и Новороссийска. Благодаря такой мобильной бригаде сотрудникам в случае необходимости гарантирована помощь в считанные минуты. Кроме того, снизится нагрузка на медицинские организации - ранее в порт вызывали муниципальные «скорые», дежурившие в отдаленных населенных пунктах.

«В ОТЭКО сейчас работает больше 10 тысяч человек, это на уровне численности населения небольшого города, так что появление собственной экстренной медицинской службы вполне обосновано. Компания принимает всё новые меры по дальнейшему развитию культуры производственной безопасности. Обычно опасных для жизни и здоровья ситуаций на производстве не складывается. Но если такой инцидент всё же произойдёт, то в этих случаях счёт может идти на минуты, и наша задача – сделать так, чтобы выиграть драгоценное время», - отмечает Александр Пивиков, директор по производственной безопасности ОТЭКО.

Создание мобильной неотложной помощи стало дополнительным шагом в обеспечении медицинской помощью сотрудников предприятия. На производственных объектах ОТЭКО работают четыре стационарных медицинских пункта. Здесь работники могут получить помощь при недомоганиях, пройти вакцинацию, а также предрейсовые и профилактические осмотры.

Как рассказали в ОТЭКО, для всех работников, занятых на производстве, существует программа обязательного страхования от несчастных случаев. Также многие сотрудники пользуются пакетом добровольного медицинского страхования, который включает экстренную стационарную, поликлиническую и стоматологическую помощь.