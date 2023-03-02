Храм для медитаций, драмтеатр и водопады. Впервые стали известны все 26 локаций Японского сада в парке Галицкого в Краснодаре

Японский сад. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Последний года краснодарцы с любопытством следили за стройкой в районе парка «Краснодар», который в народе назвали в честь его создателя и мецената – парком Галицкого.
Любопытство подогревали слитые в сети фотографии. Еще задолго до открытия стало известно, что это – Японский парк и он станет самым крупным парков за пределами Японии.
К радости горожан появилась первая официальная подробная схема будущей зоны отдыха. На ней 26 локаций. О некоторых было известно благодаря инсайдерам, а какие-то стали сюрпризом.
Вход в новый парк лежит через Ворота Карамон.
Карамон - символ власти. Недаром же такой тип ворот был важным элементом японских замков, буддийских храмов и синтоистских святилищ. Архитекторы сохранили даже характерный элемент - волнообразная линия карахафу, которые идет сверху ворот.
Вид сверху. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Далее посетитель попадет в сухой ландшафтный сад Карэсансуй.
Украшениями сада служат группа камней, песок или мелкая галька, выражающие течение воды. Говорят, что в поисках своего дзена следует идти именно сюда.
В саду много озер и водопадов. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Третья локация - сухой пруд Карэикэ
Продолжение сухого сада – «сухой» пруд. Камни выложены таким образом, что образовывают форму пруда.
После дорожки приведут в храм Дзадзэн-до и сад Дзэн
Здесь можно помедитировать, если, конечно, не будут отвлекать многочисленные восхищенные прохожие. Впрочем, Дзадзен - это сидячая медитация, направленная на осознание своей истинной природы. Возможно, что в самом красивом в России Японском саду удастся постичь одну из буддийских практик несмотря на гвалт и гомон.
В саду 26 уникальных локаций. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Пятая ступень - Бамбуковая роща
Какой Японский сад без бамбуковой рощи? Жаль, правда, что без милых бамбуковых медведей. Кстати, в летний зной здесь будет всегда прохладно.
Шестая локация - Старинный народный дом Коминка
Это традиционный японский дом. Построили его по всем традициям - без использования гвоздей. Перед тем, как зайти, чтобы полюбоваться интерьерами, необходимо снять обувь. Так принято в Японии.
Архитекторы воссоздали пейзажи Японии. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Переходим к Павильону Потока, а оттуда сразу к Пруду с мостом Яцухаси
Сразу же бросается в глаза необычная форма моста - кривая линия с изломами. У японских мудрецов такой мост ассоциируется с судьбой человека, который пытается понять суть бытия.
Драматический театр. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Драматический театр Но
Пожалуй, самый любопытный для ценителей японской культуры объект. Театры Но внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Театральные преставления в Японии – это синтез музыки, текста, актерского мастерства и танца. Так что стоит ждать интересных и необычных премьер на сцене, изготовленной из необработанного дерева сосны.
Десятая локация - Садовые коридоры Цубо-нива кайро
Это небольшие внутренние сады, предназначенные для уединения.
Еще одна локация где смогут уединиться посетители – Туалет.
На фоне высоток аутентичный парк выглядит завораживающе. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
И тут тоже нашли отражение японские мотивы. В японском языке много названий туалета: какурэюки, сэттин, боттон, отэарай, кавая. В общем, стоит увидеть своими глазами.
Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый пункты – еще один сухой сад, достопримечательность - Большой водопад Отак, Тройной водопад и Зеркальный пруд Кагамиикэ
Вода в Японском саду присутствует в виде прудов, ручьев, водопадов, или «сухим ручьем», в котором ее имитирует мелкий гравий или песок
Большой водопад –местная достопримечательность. Наверху водопада есть обзорная площадка, напоминающая палубу, выполнена в форме черепах, играющих у воды.
В отражении неглубокого Зеркального пруда можно увидеть башню Тахото и Большой водопад
Тройной водопад разделяется на три потока. Каждый поток падает со своей скоростью, но затем они сливаются воедино.
Интерьеры ресторана. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Шестнадцатая и семнадцатая локации - Пагода Тахото и Сад с фигурно постриженными деревьями или кустами топиариями.
Восемнадцатый девятнадцатый пункты. Это два Чайных домика, где будут проходить чайные церемонии
Двадцатая локация - VIP сад
Самое таинственное и закрытое место в парке, в центре которого высажен древний японский клен.
Озеро Ойке и ресторан. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Далее - Ресторан Рётэй и Большое озеро Ойкэ
В озере живут японские карпы Кои, а по берегам воссозданы традиционные пейзажи.
Локация № 23 - Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо
Построенный на столбах-сваях деревянный храм. Такие постройки славятся своей сейсмоустойчивостью и поэтому символизирует стойкость духа.
Пагода. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения
Еще одна локация – фруктовая роща.
Здесь высажены слива, вишня, абрикос, миндаль, черешня. Кстати, все деревья расцветают раньше сакуры.
Предпоследний пункт путешествия по Японскому саду – Павильон Адзумая. Имеет колонны и крышу, но практически не имеет стен
И завещающие экскурсию Ворота Сукиямон. Кстати, они же и вход в сад.
Осенью 2022 года парк отметил свое пятилетие. Сейчас его называют точкой притяжения города. Полюбоваться им путешественники летят из других городов. Чтобы обойти его целиком и ничего не упустить из виду, потребуется не один час. После открытия Японского сада это время точно увеличится еще на пару часов.