Храм для медитаций, драмтеатр и водопады. Впервые стали известны все 26 локаций Японского сада в парке Галицкого в Краснодаре

Японский сад. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Последний года краснодарцы с любопытством следили за стройкой в районе парка «Краснодар», который в народе назвали в честь его создателя и мецената – парком Галицкого.

Любопытство подогревали слитые в сети фотографии. Еще задолго до открытия стало известно, что это – Японский парк и он станет самым крупным парков за пределами Японии.

К радости горожан появилась первая официальная подробная схема будущей зоны отдыха. На ней 26 локаций. О некоторых было известно благодаря инсайдерам, а какие-то стали сюрпризом.

Вход в новый парк лежит через Ворота Карамон.

Карамон - символ власти. Недаром же такой тип ворот был важным элементом японских замков, буддийских храмов и синтоистских святилищ. Архитекторы сохранили даже характерный элемент - волнообразная линия карахафу, которые идет сверху ворот.

Вид сверху. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Далее посетитель попадет в сухой ландшафтный сад Карэсансуй.

Украшениями сада служат группа камней, песок или мелкая галька, выражающие течение воды. Говорят, что в поисках своего дзена следует идти именно сюда.

В саду много озер и водопадов. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Третья локация - сухой пруд Карэикэ

Продолжение сухого сада – «сухой» пруд. Камни выложены таким образом, что образовывают форму пруда.

После дорожки приведут в храм Дзадзэн-до и сад Дзэн

Здесь можно помедитировать, если, конечно, не будут отвлекать многочисленные восхищенные прохожие. Впрочем, Дзадзен - это сидячая медитация, направленная на осознание своей истинной природы. Возможно, что в самом красивом в России Японском саду удастся постичь одну из буддийских практик несмотря на гвалт и гомон.

В саду 26 уникальных локаций. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Пятая ступень - Бамбуковая роща

Какой Японский сад без бамбуковой рощи? Жаль, правда, что без милых бамбуковых медведей. Кстати, в летний зной здесь будет всегда прохладно.

Шестая локация - Старинный народный дом Коминка

Это традиционный японский дом. Построили его по всем традициям - без использования гвоздей. Перед тем, как зайти, чтобы полюбоваться интерьерами, необходимо снять обувь. Так принято в Японии.

Архитекторы воссоздали пейзажи Японии. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Переходим к Павильону Потока, а оттуда сразу к Пруду с мостом Яцухаси

Сразу же бросается в глаза необычная форма моста - кривая линия с изломами. У японских мудрецов такой мост ассоциируется с судьбой человека, который пытается понять суть бытия.

Драматический театр. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Драматический театр Но

Пожалуй, самый любопытный для ценителей японской культуры объект. Театры Но внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Театральные преставления в Японии – это синтез музыки, текста, актерского мастерства и танца. Так что стоит ждать интересных и необычных премьер на сцене, изготовленной из необработанного дерева сосны.

Десятая локация - Садовые коридоры Цубо-нива кайро

Это небольшие внутренние сады, предназначенные для уединения.

Еще одна локация где смогут уединиться посетители – Туалет.

На фоне высоток аутентичный парк выглядит завораживающе. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

И тут тоже нашли отражение японские мотивы. В японском языке много названий туалета: какурэюки, сэттин, боттон, отэарай, кавая. В общем, стоит увидеть своими глазами.

Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый пункты – еще один сухой сад, достопримечательность - Большой водопад Отак, Тройной водопад и Зеркальный пруд Кагамиикэ

Вода в Японском саду присутствует в виде прудов, ручьев, водопадов, или «сухим ручьем», в котором ее имитирует мелкий гравий или песок

Большой водопад –местная достопримечательность. Наверху водопада есть обзорная площадка, напоминающая палубу, выполнена в форме черепах, играющих у воды.

В отражении неглубокого Зеркального пруда можно увидеть башню Тахото и Большой водопад

Тройной водопад разделяется на три потока. Каждый поток падает со своей скоростью, но затем они сливаются воедино.

Интерьеры ресторана. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Шестнадцатая и семнадцатая локации - Пагода Тахото и Сад с фигурно постриженными деревьями или кустами топиариями.

Восемнадцатый девятнадцатый пункты. Это два Чайных домика, где будут проходить чайные церемонии

Двадцатая локация - VIP сад

Самое таинственное и закрытое место в парке, в центре которого высажен древний японский клен.

Озеро Ойке и ресторан. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Далее - Ресторан Рётэй и Большое озеро Ойкэ

В озере живут японские карпы Кои, а по берегам воссозданы традиционные пейзажи.

Локация № 23 - Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо

Построенный на столбах-сваях деревянный храм. Такие постройки славятся своей сейсмоустойчивостью и поэтому символизирует стойкость духа.

Пагода. Фото: ТАРАНЖИНА Евгения

Еще одна локация – фруктовая роща.

Здесь высажены слива, вишня, абрикос, миндаль, черешня. Кстати, все деревья расцветают раньше сакуры.

Предпоследний пункт путешествия по Японскому саду – Павильон Адзумая. Имеет колонны и крышу, но практически не имеет стен

И завещающие экскурсию Ворота Сукиямон. Кстати, они же и вход в сад.

Осенью 2022 года парк отметил свое пятилетие. Сейчас его называют точкой притяжения города. Полюбоваться им путешественники летят из других городов. Чтобы обойти его целиком и ничего не упустить из виду, потребуется не один час. После открытия Японского сада это время точно увеличится еще на пару часов.