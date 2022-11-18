Каждый месяц дорожает на пять тысяч рублей. Что происходит на рынке недвижимости Сочи

С начала года цена выросла на 19,46% Фото: Архив "КП"

Приобрести жилье у моря - мечта многих. Правда, цена апартаментов на побережье высокая, при этом, по словам риелторов, она постоянно растет. Так, эксперты недвижимости проанализировали динамику роста цен на новостройки в Сочи. В этом году стоимость квадратного метра увеличивается каждый месяц на 5,2 тысячи рублей.

По итогам октября средняя стоимость «квадрата» в новых домах - 322,2 тысячи рублей. С начала года цена выросла на 19,46%, то есть на 52,4 тысячи рублей.

Если сравнивать с 2021 годом, то средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке взлетела на 72,4 тысячи рублей (39,44 %). То есть в прошлом году цены росли быстрее, чем в 2022-м. Она составляла 7,2 тысячи рублей.

В период с января по октябрь 2020 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 35,1 тысячу рублей (25,22 %). Два года назад ежемесячный рост цен составлял всего 3,5 тысячи рублей.

- Основной причиной высокого спроса на недвижимость в Сочи является интерес покупателей из всех регионов страны, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» генеральный директор Городского риэлторского центра Сочи Юлия Усачева. - Второй причиной является то, что в городе возводится очень небольшое количество новых проектов. Не стоит забывать, что по-прежнему действует мораторий на строительство.

Эксперты отмечают, что, если запрет снимут, то новых мест под строительство в Сочи больше не станет. По словам Юлии Усачевой, найти участок земли недалеко от моря при этом с доступом к транспортной, социальной инфраструктурам крайне затруднительно.

- Поэтому большого числа новых проектов даже после снятия моратория не будет, а это значит, что и резкого снижения цен тоже ждать не стоит, - заявила Юлия Усачева.