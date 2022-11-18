Мать пятнадцати детей. Тайны жизни Епистинии Степановой продолжают раскрывать до сих пор

Епистиния Степанова, солдатская мать. Фото: открытые источники.

О непростой судьбе Епистинии Степановой, девять сыновей которой погибли на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, знают многие. При жизни ее материнский подвиг был отмечен медалью материнства и похвальной грамотой Академии педагогических наук. Посмертно ее наградили орденом Отечественной войны I степени.

Несмотря на то, что Епистинии Федоровне посвящены десятки статей, книг и фильмов, ее биография хранит немало загадок в силу крестьянского происхождения. Известно, что Епистиния Степанова родила пятнадцать детей: ее первая четырехлетняя дочь Стеша погибла, обварившись кипятком. Мертвыми родились мальчики-двойняшки, а 15-летний сын Григорий умер от свинки, в 1939 году угорела в сарае дочь Вера.

Епистиния Федоровна вместе с мужем-крестьянином Михаилом Николаевичем вырастила единственную дочь Валентину и девятерых сыновей. Первым семья похоронила Александра: в 1918 году, в отместку за помощь красноармейцам, белогвардейцы схватили его прямо в поле, пытали и расстреляли. Федор после учебы в Краснодаре служил на Дальнем Востоке: командир взвода погиб в 1939 году во время боя с японцами на реке Халхин-Голи посмертно был награжден медалью «За отвагу».

Только один вернулся с фронта

Остальных сыновей Епистиния Федоровна одного за другим провожала в армию и на фронт. Семерых их них ей больше не суждено было увидеть. Только Николай и Илья, двое из девятерых сыновей, ненадолго вернулись к ней. Николай ушел в августе 1941-го на фронт: в 5-м гвардейском Донском кавалерийском корпусе сражался за Северный Кавказ, несколько раз был ранен, а в октябре 1944 года осколки изрешетили его правую ногу. Часть их извлекли, но вскоре после возвращения с войны Николай умер от ран.

Епистиния Федоровна с односельчанами. Фото: Тимашевский музей семьи Степановых.

– Один из средних сыновей Илья после окончания Саратовского автобронетанкового училища, принял боевое крещение в первый день Великой Отечественной войны, – рассказали «КП»-Кубань» в Тимашевском музее семьи Степановых. – Был ранен, долго лечился в госпитале в Ростове-на-Дону, откуда осенью 1941-го приехал к матери и вскоре снова ушел на фронт. Воевал под Сталинградом, еще дважды был ранен и погиб в 1943-м на Курской дуге.

Павел окончил Киевское артиллерийское училище и в декабре 1941 года на фронте Великой Отечественной войны в боях за Брестскую крепость. Самый младший Александр в октябре 1941 года был направлен под Сталинград, где уничтожил два дзота, потом один из первых форсировал Днепр, со своими бойцами отбил шесть мощных атак на подступах к Киеву близ села Селище. Седьмую атаку он, оставшись один, отразил ценой своей жизни: последней гранатой взорвал шестнадцать фашистов, став посмертно Героем Советского Союза.

На хуторе отмечают День Победы. Епистиния Степанова во главе стола. Фото: Тимашевский музей семьи Степановых.

Филипп, бригадир-полевод, собравший самый большой урожай в Тимашевском районе и ездивший на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве в 1939 году, вторым ушел на фронт: воевал в Крыму, попал в плен в Харьковском «котле» и умер в лагере для военнопленных «Форелькруц».

Василий ушел на фронт в 1943-м: командовал отделением в артполку, попал в плен, бежал, ушел в партизаны на Днепропетровщине, во время задания был вновь схвачен гитлеровцами и расстрелян. Похожая судьба постигла и Ивана, успевшего повоевать с белофиннами: он попал в плен на Западном фронте летом 1941-го, бежал, добрался к партизанам и погиб при выполнении задания.

«Медаль материнства» получила благодаря пионерам

О подвиге Епистинии Степановны, потерявший девятерых сыновей в Гражданскую и Великую Отечественную, стали писать и снимать только в 1960-е годы. Хотя Родина приравняла материнский подвиг Епистинии Федоровны к подвигу ратному и наградила ее орденом Отечественной войны I степени, ордена и звания «Мать-героиня» у Степановой никогда не было.

– Ее скромное платье в последние годы жизни украшала лишь «Медаль материнства» I степени: Епистиния Федоровна получила награду за многодетность получила в 1966 году по инициативе… школьников, – отметили в музее. – Об этом мы узнали из хранящейся у нас брошюры «Пионерская жизнь стимулирует учение», выпущенной в Ростове-на-Дону в 1969 году.

Медаль материнства, которой была награждена солдатская мать. Фото: Тимашевский музей семьи Степановых.

Однажды пионерская дружина имени Героя Советского Союза Александра Степанова ростовской школы-интерната № 50, где работала сестра Александра и единственная дочь Епистинии Степановой Валентина Коржова, организовала им встречу со своей матерью. Епистиния Федоровна рассказала школьникам о своих девятерых сыновьях. Когда дети спросили женщину о ее наградах, оказалось, что их у нее нет. Тогда школьники написали письмо в Президиум Верховного Совета СССР и Комитет защиты мира – и получили ответ, что Епистинию Федоровну скоро наградят «Медалью материнства» I степени.

– По воспоминаниям внучки Епистинии Федоровны Зинаиды Масхулия, медаль была для нее связующей ниточкой с сыновьями: она была счастлива, что помнят ее деток. Ведь до последних своих дней Епистиния Степанова верила, что ее сыновья вернутся домой, – добавили в музее. – Внучка вспоминала, что ее бабушка была очень деликатным человеком, не ходила по инстанциям, не добивалась каких-то льгот для себя. Он не имела образования, даже была неграмотной.

Не 94 года, а 86 лет

Последние годы жизни Епистиния Федоровна, персональная пенсионерка союзного значения, жила в Ростове-на-Дону, в семье единственной дочери: учительницы Валентины Коржовой. На могиле Епистинии Федоровны в станице Днепровской Тимашевского района указан год ее рождения: 1874-й, но он неверен. Епистиния Федоровна родилась в 1882 году, но выяснилось это только после ее смерти.

– Путаница в датах жизни Епистинии Федоровны связана с тем, что у солдатской матери ни до революции, ни в годы советской власти не было документов. До революции жен крестьян вписывали в их паспорта, а в СССР до 1967 года сельским жителям не выдавали паспорта, чтобы предотвратить их отток в города, – рассказали в музее. – По воспоминаниям родных Епистинии Федоровны, приблизительный год ее рождения определили медработники за несколько лет до ее кончины: около 90 лет – за примерную дату рождения был выбран 1874-й год.

Дореволюционный паспорт мужа матери-героини. Фото: Тимашевский музей семьи Степановых.

Только после смерти Епистинии Федоровны родные нашли паспорт ее мужа Михаила Николаевича Степанова, выданный Генеральшинским волостным правлением 11 ноября 1911 года уроженцу Курской губернии Дмитровского уезда. Этот документ гласит, что Михаил Николаевич женат и при нем находятся жена Епистимия 29 лет, сыновья: Александр одиннадцати лет, Николай девяти лет, Василий четырех лет, Филипп двух лет.

– Простым подсчетом мы узнаем, что раз в 1911 году Епистинии Федоровне было 29 лет, то родилась она в 1882 году и на момент смерти ей было 86 лет, а не 94 года, – объяснили в музее Степановых. – Род Епистинии Федоровны и Михаила Николаевича не прервался: ее дочь и ее дети продолжили его: у кубанской матери-героини больше 50 внуков и правнуков.

БУДЬ В КУРСЕ!

Девять рубиновых колоколов

В Тимашевске открыт музей семьи Степановых, где можно увидеть личные вещи, письма и документы из семейного архива, а также рубиновых колоколов, символизирующих девять сыновей Епистинии Федоровны, и бюсты ее детей работы скульптора Владимира Жданова.

Дом семьи Степановых в хуторе Ольховском превращен в мемориальное подворье.