Полицейского уже заключили под стражу.

На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП. Все произошло 13 ноября в станице Старощербиновской, где живет и работает 35-летний сотрудник МВД. Воскресным вечером мужчина решил немного расслабиться. Правда, после того, как он изрядно выпил, решил сесть за руль Nissan.

Он ехал по улице Краснопартизанской. В какой-то момент полицейский не заметил велосипедистку и наехал на нее.

- По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдал необходимую дистанцию, потому не справился с управлением, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он наехал на 47-летнюю женщину, которая ехала по проезжей части дороги на велосипеде.

Погибшая женщина ехала на велосипеде домой.

Очевидцы ДТП скорую, правда, женщина получила серьезные травмы - спасти ее не смогли. По словам свидетелей аварии, в тот момент, когда велосипедистку реанимировали, сотрудник МВД дал деру. Но все же его задержали.

- В отношении 35-летнего помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району возбуждено уголовное дело, - добавляют в Следкоме Кубани. - Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть.

Полицейского уже заключили под стражу. А тем временем следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотруднику МВД грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что к разбирательствам подключилась и прокуратура Щербиновского района.

- Поставлен на контроль ход и результаты расследования, возбужденного 13 ноября 2022 года следственным комитетом в отношении 35-летнего полицейского, - сообщают в надзорном ведомстве. - Он в состоянии опьянения допустил наезд на 45-летнюю велосипедистку, которая в итоге скончалась.

Если полицейского признают виновным, то ему грозит срок от пяти до 12 лет тюрьмы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В МВД начали служебное расследование

Как уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, за рулем автомобиля полицейский находился в свободное от службы время.

- Назначено проведение служебной проверки, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.