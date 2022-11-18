Жительницу Краснодара, ранившую двух дочерей, принудительно отправят в психбольницу Фото из архива КП

Жительницу Краснодара, ранившую двух дочерей, принудительно отправят в психбольницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, случай, который едва не закончился трагедией, произошел в июне 2022 года в Краснодаре. Тогда две сестры – 12 и 20 лет – выбежали на улицу из многоэтажки по улице Тепличной. Прохожие и жильцы дома, услышав крики и плач и заметив девочек, поспешили на помощь. Как оказалось, сестры вышли из подъезда в крови и с множественными ножевыми ранениями. Одна из них сидела, свесив голову, и плакала. Состояние другой было весьма хуже.

Как выяснилось позже, с ножом на дочерей напала их 46-летняя мама.

- Днем 6 июня 2022 года, когда сожитель отсутствовал дома, фигурантка нанесла своей на тот момент 12-летней дочери более трех ударов ножом в область лица и тела. Затем нанесла более 16 ударов тем же ножом по различным частям тела, в том числе в область головы, своей второй дочери, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К счастью, девочки выжили. Тогда им удалось спастись и выбежать из квартиры на улицу. Очевидцы вызвали на место скорую и, ожидая медиков, начали оказывать пострадавшим первую помощь.

- Я открыла окно и через него объясняла людям, что делать, как остановить кровотечение. Старшая девочка была с болевым и психологическим шоком, но все равно несла ответственность за младшую сестру и все время интересовалась ее состоянием, говорила, что пыталась защитить ее от матери. А младшая лежала и плакала, - рассказывала «КП» - Кубань» ветврач Елена Гончукова, работавшая рядом в ветеринарной клинике.

По рассказам жильцов дома, семья была благополучной и не вызывала никаких подозрений. Но проведенная экспертиза показала, что напавшая на дочерей женщина страдает психическим заболеванием.

- По результатам проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Сейчас материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера передали в суд.

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