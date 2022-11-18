Оперативные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе Кубани желтый уровень террористической опасности продлили до 2 декабря. Такое распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Оперативные спасательные службы района и медучреждения продолжают работу в режиме повышенной готовности. А в местах массового скопления людей усилены патрули и досмотр машины.

Оперативные службы, проверяющие социальные учреждения и объекты инфраструктуры, также продолжат работу в особом режиме. Усилен контроль и за соблюдением миграционного законодательства.

Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. На мосту в тот момент обрушились две полосы автомобильного полотна. Жертвами ЧП стали четыре человека.

После произошедшего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение ввести особый режим в Темрюкском районе. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.