Положение о премии «Настоящие люди»

Радио «Комсомольская правда»-Краснодар» объявляет премию «Настоящие люди».

В нашем крае много героев, о которых мало кто знает. Мы расскажем о них на радио, покажем на сайте и в газете. О них узнает вся Кубань и герой получит призвание и награды от «КП» и наших партнеров.

Если рядом с вами живет человек, который спасает людей, помогает немощным, заботится о животных и жертвует собой ради жизни другого – загружай его фотографию в специальную форму ниже, не забудь рассказать его историю и указать свой номер телефона. И о герое узнают все!

Так же мы принимаем текстовые и аудиосообщения на наш редакционный WhatsApp 8 (961) 590-70-90.

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется Настоящим людям! Ведь отзывчивость и самоотверженность – наш ответ вирусу! Героический поступок может совершить каждый, и все должны об этом знать! Премия «Настоящие люди» - это вызов бездушию. Это про тех, кому небезразлично, что потом. Про настоящих людей.

Положение о проведении премии радио «КП»-Краснодар» «Настоящие люди»

1. Цели и задачи:

- поиск героев для публикаций;

- привлечение слушательской аудитории;

- повышение внимания к медиа-группе.

2. Миссия:

Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: отзывчивость, готовность помочь, доброта, мужество и героизм.

3. Участники:

Участниками акции – читатели сайта kuban.kp.ru и слушатели радио «КП»-Краснодар»

3.1. Участники – физические лица, проживающие на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru и на радио «КП»-Краснодар» в сроки, указанные в п.4 настоящих Правил. Премия не является лотереей или азартной игрой.

4. Премия проводится в два этапа:

а) С 1 апреля по 15 декабря – прием заявок.

Каждый месяц путем голосования на сайте отбираются полуфиналисты из числа тех, кого заявили читатели и про кого писали на сайте kuban.kp.ru.

б) 15 декабря определим 3 лидера по итогам голосования на сайте kuban.kp.ru, они получают подарки, премию и медаль «Настоящие люди». Остальные становятся лауреатами и получают грамоту и сувениры от «КП».

в) Голосование на сайте www.kuban.kp.ru с 00:00 1 апреля 2022 по 00:00 15 декабря 2022 года.

4.1. Результаты конкурса подводятся в конце декабря 2022 года.

5. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п.1, п.2, п.3 и п.4 настоящих Правил, предлагается загрузить фотографию со своим изображением и историю в специальную форму премии или же прислать ее на редакционный WhatsApp 8 (961) 590-70-90.

6. В случае отказа победителя конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования приза от организатора Конкурса.

6.1 С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

7. Иные положения:

7.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

7.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

7.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.

7.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

7.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.

7.6. Организатор обязуется:

7.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном правилами.

7.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.

7.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдается и используются Организатором по своему усмотрению.

7.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Организаторы:

Краснодарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».

Оргкомитет: гендиректор, главный редактор, шеф-редактор радио, коммерческий директор.

"КП"-Кубань" в соцсетях:

В Твиттере - twitter.com/kp_kuban

В Одноклассниках - ok.ru/kpkuban

Во Вконтакте - vk.com/kp.kuban

В Телеграме - t.me/kp_kuban