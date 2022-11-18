70 журавлей и рука с гранатой. На юге России создают масштабный мемориал в память о погибших в СВО

Мемориал "Смерч журавлей" создается в память о павших в СВО. Фото: Виталий ТИМКИВ

В мастерской Дениса Мильченко целый день кипит работа – слышатся звонкие удары о металл, в горне разожжен огонь. Мастер из Туапсе создает масштабный памятник в память о тех, кто уже не вернется домой после службы на Украине. На высокой стеле нашли отражение два времени – Великая Отечественная война и специальная военная операция.

Денис взял в руки инструмент после гибели брата в СВО.

- Рука с гранатой – символ самоотверженности наших дедов, которые сражались за свою землю против нацизма. Это явление прорывается сейчас, я его изобразил в виде колючей проволоки. А вокруг этого всего поднимутся вверх 70 журавлей – души погибших в СВО, - рассказывает Денис.

В стеле отражена отвага советских солдат. Фото: Виталий ТИМКИВ

«Смерч журавлей» кузнец задумал создать после гибели брата. Он был полицейским на пенсии, но не смог остаться дома, когда нужна была его помощь Родине. Его именной журавль тоже будет на мемориале.

Журавли, взмывающие в небо, - души погибших. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Сам сделать такое количество птиц я бы не мог. Поэтому обратился к кузнецам со всей страны, они откликнулись, теперь отправляют свои изделия мне, а я позже найду каждому место на стеле, - говорит мастер.

На помощь Денису пришли кузнецы со всех уголков страны. Фото: Виталий ТИМКИВ

Так Денис запустил целую акцию по созданию памятника. Стальные журавли летят к Денису в Туапсе из разных уголков страны. Пока выковано более 10 птиц. Уже летом мемориальную стелу смогут увидеть жители и гости Туапсе. Вопрос о месте ее установки пока решается.