Блогер Алексей Шамардин Фото: соцсети

На Кубани осудили видеоблогеров за скрученные дорожные знаки «Инвалиды». Алексею Шамардину и Станиславу Андрееву назначили по 2,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Блогеры Станислав Андреев и Алексей Шамардин занимались съемками на дорогах России. Свои ролики они публиковали YouTube-канале. Один из парней позиционировал себя, как автор, помогающий водителям отстоять свои права.

- Устранение нарушений ПДД. Наведение порядка в городах России, - указано в описании YouTube-канала Алексея Шамардина, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела.

Материалы на «борцов с автохамами» составили после случая в Тимашевске. Тогда подсудимые открутили и забрали дорожный знак.

- Находясь на парковке возле административного здания, используя гаечный ключ, они открутили и забрали дорожный знак «Инвалиды», установленный в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Еще один дорожный знак «Инвалиды» они позже сняли на парковке вблизи торгового центра.

Уточняется, что Станислава Андреева также судили по статье об оскорблении представителя власти. Все произошло в феврале 2021 года при входе в Краснодарский краевой суд. Между блогером и судебными приставами-исполнителями возник конфликт. Во время разборок Андреев оскорбил сотрудников.

На заседании Шамардин и Андреев вину не признали. Но суд все-таки счел ее доказанной.

- С учетом всех обстоятельств Андрееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, Шамардину - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме лишения свободы, Станислава Андреева также оштрафовали на 40 тысяч рублей. Уточняется, что приговор с законную силу не вступил, а значит решение суда блогеры еще в силах оспорить.