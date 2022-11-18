В Майкопе школьники сняли на видео намертво прилипшее к тарелке пюре

Вот чем кормят детей в школе. Фото: скриншот из видео

В сети появилось видео со странным обедом из школы в Майкопе. На кадрах видно, как к тарелке буквально намертво прилипло пюре.

- Вот чем нас в школе кормят! - возмущенно говорит мальчик, демонстрируя свое блюдо на видео, что снимает его товарищ.

В ролике пюре выглядит каменным. Для наглядности дети даже переворачивают тарелку, стучат по ней, но картофельная смесь даже не сдвинулась.

Как выяснилось, видео, которое разлетелось по социальным сетям, было снято в средней школе № 13 Майкопа. По всей видимости, ученики не первый раз получают на обед такой «сюрприз».

В самом учебном заведении от ролика отнекиваться не стали – видео, действительно, было снято в школе. Правда, руководство образовательного учреждения пояснило, что столовой у них нет.

- Мы не готовим сами, так как у нас не столовая, а буфет, - объяснила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора школы № 13 Ирина Варава. - Эта ситуация произошла в прошлую пятницу. Почему пюре так выглядит? Может, какая-то технология нарушена, может, остыло блюдо. Еду нам привозят в термосах, а далее уже мы подаем на стол детям.

Пока в школе теряются в догадках, сразу несколько ведомств организовали расследование.

Для проверки в учреждение прибыли сотрудники Роспотребнадзора, прокуратура Адыгеи, а также сотрудники регионального минобра.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в комитете по образованию Майкопа организовали совещание по вопросу питания учеников школы № 13.

- Сегодня приезжали и измеряли температуру пищи, - добавила Ирина Варава. - Но результаты этого визита нам пока не сказали.