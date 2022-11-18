Два хирурга из Краснодара месяц отработали в госпитале Донецка, а после возвращения вновь уехали в зону спецоперации

Виталий Маркин и Юрий Кузнецов ездили из Донецка в Мариуполь. Фото: личный архив героев.

Медики Краевой клинической больницы № 2 последний месяц провели в Донецке. Торакальный хирург Виталий Маркин и хирург высшей категории Юрий Кузнецов добровольцами отправились в зону специальной военной операции, чтобы поработать с коллегами за операционным столом.

Торакальный хирург более чем с 16-летним стажем Виталий Маркин и хирург высшей категории Юрий Кузнецов с 17-летним стажем, еще в августе отправились в Донецк. Врачи говорят - когда узнали, что коллегам в ДНР нужна помощь с потоком военных и гражданских пациентов в зоне СВО, долго не раздумывали.

Врачи ККБ №2 во время поездки на передовую. Фото: личный архив героев.

– Я рос в семье, где понятие «патриотизм» подразумевало не только красивые слова, но и конкретные поступки. Мои дедушка с бабушкой прошли Великую Отечественную, оба ветераны, – говорит хирург Краевой клинической больницы № 2 Виталий Маркин. – Когда началась специальная военная операция, я просто не мог остаться в стороне: хотелось чем-то помочь нашим ребятам в зоне СВО и мирным жителям, которых они защищают. Когда оказалось, что нужны врачи, поехал в команде добровольцев-медиков.

Из Краснодара в Донецк Виталий Маркин и Юрий Кузнецов отправились не с пустыми руками. Везли еще и гуманитарный груз. В ДНР доставили самые необходимые в больницах и на пеередовой медикаменты - от антибиотиков до антикоагулянтов. Но в госпитале в ДНР, где их опыт и знания очень пригодились, встать за операционный стол получилось не сразу.

Виталий Маркин и Юрий Кузнецов за операционным столом в Донецке. Фото: личный архив героев.

– Основной поток пациентов поступал в больницу с минно-взрывными и осколочными ранениями, о которых мы только читали в учебниках. Поэтому мы попали, что называется, с корабля на бал: сначала пришлось быстро учиться и, как губка, впитывать знания коллег, – добавляет Юрий Кузнецов. – И только потом уже самим оперировать и учить донецких коллег новым методикам и знакомить с возможностями современного медоборудования.

В Донецке Виталий Маркин и Юрий Кузнецов где работали, там и жили: в госпитале им отвели двухместную палату. Врачи говорят, что главное отличие работы в зоне СВО от плановых операций в родной больнице – в минимуме времени на обследование пациента и принятии решения об операции и стратегии лечения.

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– Большинство наших пациентов были мирными жителями. Мне запомнилась учительница чуть старше 60 лет с ранением грудной клетки, которая пошла за хлебом и попала под обстрел, – вспоминает Юрий Кузнецов. – Еще были трудности с водой: ее привозили, но мы старались экономить воду для обработки инструментов, а гигиену поддерживали с помощью влажных салфеток и пятилитровых бутылок с водой.

Во время месячной командировки в Донецк хирургам случилось побывать и в Мариуполе, и на передовой, куда они отвозили гуманитарный груз: антибиотики, бинты, перекись водорода и другие необходимые медикаменты. Пока передавали помощь, рядом с ними разорвался выпущенный из «града» снаряд.

Наши хирурги во время второй поездки в Донецк, куда они привезли гуманитарную помощь. Фото: личный архив героев.

– Обстрелы Донецка были такими частыми и непредсказуемыми, что даже в соседний магазин, который находился через площадь, было страшно выйти, – добавляет Виталий Маркин. – О моей работе в ДНР знали только жена и дети, а вот моей возрастной маме я ничего не сказал. Поэтому когда мы общались с журналистами одного из центральных каналов, я пониже надвинул маску, а о поездке маме рассказал уже когда вернулся домой.

Через три месяца после первой командировки хирурги Краевой клинической больницы № 2 Виталий Маркин и Юрий Кузнецов вновь поехали в качестве волонтеров на территорию ДНР, но на этот раз – уже с гуманитарным грузом. Российским военнослужащим и жителями новых территорий России они повезли теплую одежду, медикаменты и другие жизненно необходимые вещи.