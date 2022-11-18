Морозы отменяются - снова ждем лето. Синоптики удивили изменившимся прогнозом на конец ноября в Краснодарском крае

На Кубань вернутся летние отметки - воздух днем прогреется до +20 градусов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Всю неделю юг страны готовился к приходу зимы. Синоптики сулили арктическое вторжение, которое должно было серьезно отразиться на погоде. Ожидалось резкое похолодание и даже мокрый снег в центральной части края. Но аккурат перед выходными прогноз полностью изменился. Вместо морозов в Краснодарском крае ждем... возвращения лета. В дневные часы со следующей недели температура воздуха поднимется до +20 градусов. И, как выяснилось, ошибки у метеорологов никакой нет.

- Так иногда бывает, когда атмосферные процессы определяются блокированием. То есть на севере сформировался высокий блокирующий антициклон (эту функцию выполняет скандинавский антициклон), произошло и блокирование западного переноса, - объсняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - В итоге изменилась привычная форма атмосферной циркуляции, а значит и характер погоды. Потому прогноз полностью обновился, причем даже краткосрочный.

По словам Леонида Старкова, погоду на юге России еще недавно диктовал южный балканский циклон. Но теперь его траектория проходит севернее.

- Непосредственного влияния на погоду нет, но он затягивает на свою южную периферию теплый субтропический воздух. А потому о снеге теперь речи точно не идет, за исключением горных районов. Осадки, правда, ждем - будет дождь, - уточняет «КП» - Кубань» Леонид Старков.

Пиковые дни, по прогнозам синоптиков, будут в воскресенье и понедельник. Именно в это время воздух прогреется до непривычно высоких отметок.

- Что же касается температуры, то прогнозируем потепление. Вместо значений, близких к нулю, ждем отметки +15 градусов, а местами повышение до +20, - добавляет метеоролог.