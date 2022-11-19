Общественники из Краснодара отвезли в Мариуполь и Горловку несколько тонн гуманитарной помощи

Жители Донбасса тепло встретили краснодарцев. Фото: Марина Репещук

Краснодарцы активно включились в помощь жителям освобожденных территорий. В конце октября из города выехал целый десант с продуктами, одеждой, канцелярией и лекарствами. С собой гуманитарная миссия везла также сюрприз для госпиталя в Горловке – «буханку» для перевозки раненых. На все это собирали всем миром неравнодушные люди. Общественники провели несколько дней в двух городах и помогли десяткам семей и военным медикам.

Гитара – для души, «буханки» - для раненых

Первым делом гуманитарная миссия отправилась в Горловку. Здесь краснодарцев ждали с нетерпением. Военный госпиталь остался без техники после бомбежек. Тогда врачи попросили общественницу Марину Репещук, которая организовывала доставку лекарств для раненых, помочь с техникой для перевозки пострадавших в боях. Был объявлен сбор денег и благодаря предпринимателям, работникам нескольких предприятий и простым жителям Кубани удалось купить две «буханки».

Две машины доставили в госпиталь Горловки. Фото: Марина Репещук

- Это была радостная и трогательная встреча. Мы знали о потребностях госпиталя и закрыли их. Отремонтированные, везде проходимые машины – это то, что требовалось для эффективной работы медикам. Мы услышали много слов благодарности. Люди были тронуты до глубины души, - говорит Марина Репещук. - Еще мы привезли 26 раций, медикаменты, перевязочные материалы, а также конфеты, фрукты, сало, мед, овощи, носилки и постельное белье для раненых.

Письма от школьников. Фото: Марина Репещук

Но на этом подарки не закончились. Людмила Павловна из Краснодара передала солдатам и офицерам гитару своего сына. Мужчины уже нет в живых, но мать не сомневается – он обязательно встал в строй вместе с бойцами, которые отправились на СВО.

- Пусть его гитара порадует своими звуками, облегчит боль. Переживаю за каждого из вас и желаю вашим матерям, чтобы вы все вернулись к ним, - написала женщина в своем обращении к солдатам и офицерам.

Жительница Краснодара передала гитару сына и обращение для военных. Фото: Марина Репещук

Письма со словами поддержки военным отправили 82 школьника из Краснодара. Целый пакет с рисунками и трогательными пожеланиями будут переданы тем, кто несет службу на передовой.

Наладить мирную жизнь

Мариуполь встретил краснодарцев обожженными снарядами домами. Весь центр города пострадал после жестоких боев. Часть населения так и живет в квартирах без воды и света, часть – перебралась в садовые товарищества. Среди них - семилетний Ваня и его большая семья. Их квартира сгорела со всем имуществом. Мальчик вместе с другими детьми летом проводил время на Кубани, чтобы восстановится от ужаса, который ему пришлось пережить. Здесь он и познакомился с Мариной Репещук, которая позже стала его крестной мамой.

- Я тогда пообещала, что буду помогать этой семье. Сейчас мы привезли им технику и посуду. Родители воспитывают троих детей, и им нужна поддержка, - признается общественница.

В центре Мариуполя. Фото: Марина Репещук

Кроме того, помощь от краснодарцев получил еще один ребенок. Мальчику Ване с ДЦП привезли дорогостоящее лекарство, которые сейчас не купишь в Мариуполе. Препарат поможет ребенку бороться с приступами эпилепсии еще несколько месяцев.

- У нас была разноплановая миссия. Мы не только привезли продукты, технику и лекарства, но и провели несколько обучающих мероприятий для детей. Сергей Шаповалов привез телескоп и вместе с ребятами наблюдал за звездным небом, а я провела урок по русскому языку, - рассказала Марина Репещук.

Краснодарцы и в дальнейшем будут помогать жителям Донбасса. Новые посылки приготовят в Новому году.