Подростки ушли из дома утром 16 ноября. Фото: ppdkrd

В Краснодаре третьи сутки ищут двух подростков. Парни ушли из дома 16 ноября, но до сих пор о них ничего не известно.

15-летний Александр Голубинский, как обычно, собрался в то утро в школу. Он пошел на уроки в семь часов, но ни после занятий, ни вечером домой не пришел. Был одет в коричневую толстовку, с собой он взял черную спортивную сумку.

Александр Голубинский. Фото: ppdkrd

- Рост школьника 183 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, - сообщают волонтеры из организации «Поиск пропавших детей».

Другой подросток также пропал утром. 17-летний Егор Рыстин ушел из дома по улице 40-летия Победы в колледж. Уже после обеда он перестал отвечать на звонки. В этот день домой парень не пришел. Сейчас его поиском заняты добровольцы.

- Егор был одет в черную толстовку и куртку, в штаны цвета хаки, - говорится в сообщении о его пропаже.

Рост студента 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета.

Егор Рыстин. Фото: ppdkrd

Тем, кто владеет информацией о местонахождении подростков, просьба сообщить по телефонам: 8(915)857-85-44 (круглосуточно), 8(903)643-88-77 или на электронную почту poiskdetei23@yandex.ru.