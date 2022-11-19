На Кубани выпустили в естественную среду обитания 26 ланей

На Кубани завершился выпуск ланей. Фото: Министерство природы Краснодарского края

На Кубани выпустили в естественную среду обитания европейских ланей. 26 годовалых животных начали жить в лесу. Это был последний выпуск в 2022 году.

Европейская лань превосходит в размерах косулю, но она меньше и легче, чем благородный олень. Этот подвид может достигнуть человеческого роста. В длину особи вырастают от 130 до 175 сантиметров, а их вес может сильно меняться и достигать от 65—110 килограмм у самцов и до 45—70 килограмм у самок.

За животными продолжат следить специалисты. Фото: Министерство природы Краснодарского края

Питаются лани только травой. Они могут сорвать кору с древа, но не наносят лесу настолько сильного ущерба, как благородные олени. Животные любят жить в сосновых рощах и паркообразных ландшафтах. Она не слишком пугливы и осторожны, но при необходимости очень быстрые и проворные.

- Территорию для выпуска ланей определили в окрестностях поймы реки Лаба «Средне-Лабинского» заказника Курганинского района. Его площадь составляет около 10 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Ланей выпустили в окрестностях поймы реки Лаба. Фото: Министерство природы Краснодарского края

Специалисты будут присматривать за животными. Особенно это касается зимнего периода, когда у травоядных могут возникнуть проблемы с добыванием пищи. Люди начнут выкладывать пшеницу и соль в специально оборудованных местах.

- Проведение подобного рода мероприятий способствует сохранению объектов животного мира. Включая редких и находящихся под угрозой исчезновения. А также среды их обитания, - уточнили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.