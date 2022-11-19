Монтаж четвертого пролета завершен. Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Четыре новых пролета Крымского моста установили на место. Операция по надвижке последней пострадавшей части автомобильной переправы началась в 4 часа утра. Специалисты быстро справились с задачей, и уже в 15.10 по мосту возобновили движение транспорта.

Работы по восстановлению переправы идут круглосуточно. Первый и второй пролеты находятся в проектном положении, третий опущен на 40 процентов с помощью домкратов.

- На следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение, после чего специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Работы на Крымском мосту не прекращаются с 20 октября. Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Мостовики вышли на объект 20 октября. За три недели пролеты разрезали, вывезли на баржах, связали арматуру и забетонировали новые подферменные тумбы. Сейчас все работы идут с опережением графика.

- Закончена самая сложная часть восстановительных работ – замена четырех пролетов правой автодорожной части моста. В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено, - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.