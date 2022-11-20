36 семей рискуют остаться на улице зимой. Что известно о доме в Краснодаре, который поручил проверить Бастрыкин

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Впервые об этой истории заговорили еще месяц назад. Тогда в социальных сетях появилась информация, что 36 краснодарских семей могут оказаться на улице. Это жильцы четырехэтажки на улице Карасунской. Всего – около 80 человек.

Они объясняли ситуацию просто. О правах на земельных участок заявил неизвестный им человек. Его действия поддержал Краснодарский краевой суд. И люди забили тревогу.

Теперь разбираться в ситуации будут следователи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку доклад о ситуации.

- Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - подчеркнули в ведомстве.

Как стало известно «КП» – Кубань», речь идет о многоквартирном доме на улице Карасунской, 257. Это небольшое четырехэтажное здание на несколько десятков квартир. Возводить его начали еще в 2012-м.

По словам дольщиков, за два года квартиры приобрели около 35-40 семей.

- Каждому из нас предъявили документы на право строительства многоэтажного дома. Все квартиры были оплачены в полном объеме, дом строился активно, никаких проблем на тот период не было, – говорили люди.

Но затем стройка встала. В 2015-м она полностью остановилась. Спустя два года застройщик загремел в СИЗО, через три – в колонию общего режима. Его посадили на четыре года за мошенничество в особо крупном размере (свыше 12,5 миллиона рублей).

Отмечается, что мужчина строил дом без разрешения. И делал это на участке для личного подсобного хозяйства. Договоры заключал на участие в жилищно-строительном кооперативе «Карасунские озера». Изначально даже планировал возвести шесть этажей, но не успел.

Стройка остановилась, жильцы – нет. Они добились признания дома объектом завершенного строительства.

- Суд признал за нами право собственности на квартиры, нежилые помещения и прилегающий земельный участок. Никаких апелляций на решение суда подано не было, – признавались жильцы.

Но на кадастровый учет дом так и не стал – из-за арестов. Его наложили на имущество застройщика. Хотя люди утверждали, что мужчина передал им участок еще на этапе котлована.

Спустя время застройщика признали банкротом. А жильцы завершили дом – своими силами.

- А потом узнали, что финансовый управляющий передал нашу землю кредитору застройщика, – недоумевали собственники.

Тогда жильцы обратились в суд. И выиграли. Суд сохранил за ними права на землю и участок. Но затем о правах на землю заявил сторонний человек. Он подал иск о пересмотре решения.

- В июле 2022 года мы поставили дом и участок на кадастровый учет, получили выписки о праве собственности, собственники начали прописываться в своих квартирах, – заключали люди.

По словам людей, сейчас на землю под домом претендует еще один человек. И жители боятся, что могут остаться на улице уже этой зимой.

- Кроме того, сообщается, что Краснодарский краевой суд определил полное право этого гражданина заявлять свои права на земельный участок, - сказано в сообщении на сайте СК РФ.

Теперь в случившемся разбираются следователи. А ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.