С панорамным видом на озеро. Как выглядит дом в Краснодаре, который поручил проверить Бастрыкин

Фото: Google карты

Комсомольский микрорайон – типичный «спальник». «Панельки» разбавляют хрущевки и элитные высотки. Расстояние между домами не превышает 50-100 метров. Обычная история для мегаполиса.

Но не для жилищно-строительного кооператива «Карасунские озера». Он раскинулся на берегу водоема. Вокруг – десятки частных домов, магазины и шиномонтажка. Но главное – ни одной высотки, мешавшей бы виду. А он здесь есть – на озеро. До него буквально десять метров.

Фото: Google карты

- Отличное место для тихой семейной жизни, – типичные фразы риелторов здесь обретали смысл. Некоторые даже приписывали ему клубный тип. Это вид элитного жилья. Только ценник у него был доступный.

- Считай, эксклюзивное предложение, – не скрывали продавцы.

Шесть этажей, десятки квартир и тишина – все это обещал жильцам застройщик. И почти сдержал слово. Тишина наступила на стройке в 201-м. Ее просто заморозили. Исчезла техника, ушли рабочие.

Фото: Google карты

Только люди остались не с пустыми руками, а с четырьмя этажами. Их рабочие возвели за пару лет. И даже сделали дорогу, грунтовую. Но стройка встала, застройщик загремел за решетку.

- Суд признал за нами право собственности на квартиры, нежилые помещения и прилегающий земельный участок. Никаких апелляций на решение суда подано не было, – признавались жильцы.

Фото: Google карты

Спустя время застройщика признали банкротом. Тогда жильцы обратились в суд. И выиграли. Суд сохранил за ними права на землю и участок. Но затем о правах на землю заявил сторонний человек. Он подал иск о пересмотре решения.

- В июле 2022 года мы поставили дом и участок на кадастровый учет, получили выписки о праве собственности, собственники начали прописываться в своих квартирах, – заключали они в соцсетях.

По словам людей, сейчас на землю под домом претендует еще один человек. И жители боятся, что могут остаться на улице уже этой зимой. Сейчас ситуация находится на контроле у председателя СК РФ - Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку подготовить доклад о ситуации.

- Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - подчеркнули в ведомстве.