Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Вадим Гаранин – самый загадочный тренер в российском футболе. Он принял «Сочи» прошлым летом – после самого успешного сезона в истории «барсов». Они только что взяли серебро чемпионата страны, а Владимир Федотов уехал на повышение в Москву – в ЦСКА. Вместе с ним укатили тренерский штаб и несколько игроков.

Так новым тренером южан стал Вадим Гаранин. Последние полгода он провел в красноярском «Енисее». Вместе со «львами» специалист вышел в полуфинал Кубка России и боролся за место в премьер-лиге. Но из-за спада в конце сезона «Енисей» остался в Первой лиге, а тренер уехал в РПЛ – в Сочи.

Но неделю назад стало известно, что Вадима Гаранина уволили. Тренер эту информацию не комментировал, а президент клуба, Борис Ротенберг, даже опроверг отставку. Он заявил, что никого не увольнял. Зато уход тренера подтвердили игроки. Но официально об отставке Гаранина никто не сообщил.

Зато инсайдеры уже нашли нового тренера для «Сочи». Им стал Курбан Бердыев. Об этом заявил Иван Карпов. Позже его информацию подтвердил журналист Владислав Зимагулов. Он добавил, что кандидатуру Бердыева предложили лидеры «Сочи».

- Знаю, что в этой группе Крис Нобоа, Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов, – написал он в телеграме.

По его словам, тренер уже был в Сочи – в 2019-м. Тогда он общался с бывшими партнерами по командам, помогал им с теорией и советами по позиционной игре.

- Но он не любит брать команды посреди сезона и обычно приступает к работе только перед сборами в паузу. Это всегда одно из его условий, – заключил журналист.

Этим он объяснил отсутствие заявлений «Сочи» об уходе Гаранина. Не исключено, что официально о новом тренере «барсы» объявят уже в конце месяца – после Кубка России.

Отметим, что сейчас Курбан Бердыев возглавляет иранский «Трактор». По слухам, у него есть договоренность с боссами об уходе в случае поступления предложений от российских топ-клубов.

Ранее Курбан Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Под его руководством казанцы впервые в истории стали чемпионами России, а дончане взяли историческое серебро премер-лиги и дебютировали в Лиге чемпионов.