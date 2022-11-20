Корреспондент «КП» - Кубань победила на краевых соревнованиях по пауэрлифтингу

Ангелина Назарчук заняла первое место в категории до 69 килограммов

Сотрудники «Комсомолки» - профессионалы не только на журналистском поприще, но и в спорте. Силы – и физической, и внутренней – хоть отбавляй. Это доказала корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань». Ангелина Назарчук выступила на краевых соревнованиях по пауэрлифтингу. И показала результат, неотстающий от успехов бывалых участников состязаний.

Ангелине в декабре исполнится 20. Начав заниматься пауэрлифтингом в апреле 2022 года, уже в ноябре она успешно выступила на первом турнире.

Соревнования по классическому троеборью и жиму без экипировки прошли в Краснодаре. К участию на чемпионат приглашались сборные команды муниципалитетов Кубани и других регионов России. Троеборье проводилось среди мужчин и женщин 2008 года рождения и старше в разных весовых категориях. Каждый участник выполнил по три упражнения - подъем штанги в приседе, жим лежа и становую тягу.

Корреспондент «КП» - Кубань» выступила в разряде юниоров – в возрасте до 23 лет. По всем упражнениям в сумме она набрала 220 килограммов. Команду, в состав которой вошла Ангелина Назарчук, подготавливал тренер Павел Макеев.

- Профессионально я занимаюсь меньше года. Становую тягу я смогла поднять 100 килограммов. До этого я ни разу не поднимала такой вес. Также в новинку для меня было пожать 40 килограммов. А приседания 80 килограммов уже привычные, - делится Ангелина.

Как отмечает сама участница, первым результатом на краевых соревнованиях она осталась довольна.

- Я чувствую, что могла бы собрать намного больше, но, как говорится, поспешишь - людей насмешишь. Нужно начинать с малого. И считаю, что такой старт был достаточно мощным, - поделилась Ангелина.

Команда по результатам турнира завоевала третье место

В своей весовой категории – до 69 килограммов – корреспондент «КП» - Кубань» стала победителем. Кроме блестящего результата и наград, Ангелина Назарчук совсем скоро получит удостоверение о присвоении первого разряда по пауэрлифтингу.

Поздравляем коллегу с успешным выступлением и желаем дальнейших побед!