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Общество20 ноября 2022 14:10

Все стоит намертво. Пробка размером с 30 футбольных полей образовалась на въезде в Краснодар

Огромная пробка образовалась на въезде в Краснодар в воскресенье, 20 ноября
Артем ЕВТЮХОВ
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Бархатный сезон завершен. Но пробки на дорогах со стороны Черного моря не прекращаются. Очередная образовалась в воскресенье вечером. За пару часов она растянулась на 3,2 километра. И продолжает расти.

По словам очевидцев, образовался затор из-за аварии. Она случилась около шлюзов.

- Так и не поняли, то ли «легковушка» не вошла в поворот, то ли ей помогли, – добавляли свидетели.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Но затор образовался быстро. За пару часов он разросся от небольшой пробки до транспортного коллапса. Причем скорость движения на участке не превышала трех-пяти километров в час.

Начиналась пробка в районе аула Тугургой – на стыке Южного и Западного обходов.

- Если бы не дорожные работы, затора бы не было. Но там итак идет сужение. И следом за ним еще одно – из-за аварии, – искали причину затора очевидцы.

Сейчас ситуация на участке улучшилась. А пробка сократилась до двух километров. Но водители опасаются новых заторов – из-за отдыхающих, которые возвращаются со стороны Черного моря.

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