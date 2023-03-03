Метр участка ценой двух жизней: Два жителя Кубани убили друг друга из-за земельного спора

Фото: t.me/slavyansk

Двое мужчин 65 и 37 лет вечером 2 марта устроили скандал в Славянске-на Кубани. Они судились из-за якобы неправильного межевания земли – поводом был метр участка, который каждый из них считал своим. Очередной конфликт произошел по этому же поводу.

65-летний мужчина в ярости сначала поджег BMW земляка. А 37-летний набросился на пенсионера с железным прутом и проткнул ему грудь. Истекающий кровью местный житель успел выстрелить два раза в обидчика. Оба скончались на месте.

- По предварительным данным, вечером 2 марта 2023 года на улице Школьной в городе Славянске-на-Кубани между 65 и 37-летним мужчинами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку своего оппонента, а также произвел в него два выстрела из ружья, при этом, сам получив от него колотое ранение в грудь. От полученных повреждений оба мужчины погибли, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/kubansledcom

О постоянных земельных спорах сообщили местные жители в соцсетях.

«Разборка у них была за метр земли», «Говорят, у них суды долго были, поводом постоянных конфликтов стал метр земли», - пишут горожане в пабликах.

После случившегося следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления СКР по краю, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы преступления, - добавили в СК.