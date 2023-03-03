Екатерина (вторая сверху), Анна (сидит справа) и Ирина (сидит слева) шьют аптечки для бойцов СВО

Три сестры из Новороссийска организовали швейный цех для помощи бойцам СВО. Все началось с того, что брат Анны, Ирины и Екатерины Павловых был ранен и попал в госпиталь. По счастью, на лечение он попал в родной город. Родные навещали парня, а потом увидели, что и другим ребятам, которые восстанавливаются после службы, нужна поддержка. Сначала привозили гуманитарку для раненых, потом доставляли ее для бойцов в зону СВО. После знакомства с людьми, которые шили военные аптечки, поняли, что надо расширять свою миссию. Девушки с нуля научились шить и при помощи благотворителей открыли швейный цех.

- Мы начали закупать ткани, фурнитуру и шить аптечки на дому. Знакомые, друзья и просто неравнодушные люди предлагали нам помощь и даже безвозмездно отдали швейные машинки, гладильную доску и утюг. В свободное от работы время, не имея опыта, мы шили и собирали около пяти аптечек в день. Все же лучше, чем ничего, думали мы. Мысль о том, что сможем помочь хоть маленькой части бойцов, поддержать их хоть чем-то, придавала нам сил, - рассказывает одна из организаторов движения Мария.

Вскоре общественницам выделили помещение. Там они организовали цех по пошиву аптечек, но заказы от военных приходят и на другие вещи, необходимые на передовой. Солдатам и офицерам нужны пятиточечники и эвакуационные стропы 3-х видов в подсумниках. К работе присоединились волонтеры и дело пошло быстрее. Ежемесячно гуманитарная группа «Три сестры» отправляет за ленточку 250 аптечек с медицинским наполнением, 100 пятиточечников и 100 напашников.

- Мы отшиваем аптечки 2 видов. В первой находится все для самомопомощи при ранениях, во второй - средства экстренной помощи, которые не поместились в первую аптечку, а также все необходимое для обработки легких ранений и остановки кровотечений, - отмечает Мария.

Чтобы помощь бойцам была эффективнее, девушки прошли курсы тактической медицины. Там они поняли, что конкретно должно находится в спасительной сумке. Поэтому модель аптечки сестры Павловы разработали сами. Они легкие, не мешают бойцу передвигаться, а лекарства самые простые и доступные.

Сейчас в основной команде сестер около 10 человек. Есть те, кто отдельно занимается поискам спонсорской помощи, ведь нужны средства для закупки тканей и медицинских препаратов. Готовые изделия отправляют каждые две недели вместе с автоволонтерами. Но волонтерских рук очень не хватает. Сейчас женщины-добровольцы шьют амуницию для военных, которые уходят на передовую в эти выходные. Работать приходится до поздней ночи, чтобы успеть. Поэтому в группе помощи ждут швей и раскройщиков. Организаторы готовы научить любого желающего.

КАК ПОМОЧЬ ГРУППЕ «ТРИ СЕСТРЫ»

Адрес:

г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 15, здание «Нипиотстром», 1 этаж, офис 120.

Телефоны для связи:

+7 918 022-76-13 Екатерина.

+7 918 063-50-66 Анна.