Полицейский со всем скоро ответит за содеянное.

На Кубани осудят бывшего пьяного полицейского, задавившего велосипедистку и скрывшегося с места ДТП. Напомним, эта смертельная авария произошла 13 ноября 2022 года в станице Старощербиновской Щербиновского района. Тогда 35-летний сотрудник МВД решил выпить, а после сесть за руль своего Nissan. Во время поездки по улице Краснопартизанской полицейский не заметил велосипедистку, которая буквально оказалась под колесами иномарки.

Погибшая женщина ехала на велосипеде домой.

- По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдал необходимую дистанцию, и, не снизив скорость, не справился с управлением, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он наехал на 47-летнюю женщину, двигавшуюся по проезжей части дороги на велосипеде в попутном направлении.

Очевидцы ДТП вызвали скорую. Но женщину спасти не смогли. По словам свидетелей аварии, в тот момент, когда велосипедистку реанимировали, сотрудник МВД дал деру, правда, позже его все-таки задержали. Уже на допросе он во всем сознался. Позднее стало известно, что в отношении сотрудника правоохранительных органов провели проверку - свои погоны он потерял.

Сотруднику МВД грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

- 35-летний бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 47-летней местной жительницы, совершенном в состоянии опьянения (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ), - уточняют в Следкоме Кубани.

Сейчас он находится в СИЗО. А совсем скоро предстанет перед судом. Если полицейского признают виновным, то ему грозит срок от пяти до 12 лет тюрьмы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП

Но сотрудника МВД все же задержали (подробнее)