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Происшествия3 марта 2023 9:23

На Кубани осудят бывшего пьяного полицейского, задавившего велосипедистку и скрывшегося с места ДТП

Сейчас экс-сотрудник МВД находится в СИЗО
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Полицейский со всем скоро ответит за содеянное.

Полицейский со всем скоро ответит за содеянное.

На Кубани осудят бывшего пьяного полицейского, задавившего велосипедистку и скрывшегося с места ДТП. Напомним, эта смертельная авария произошла 13 ноября 2022 года в станице Старощербиновской Щербиновского района. Тогда 35-летний сотрудник МВД решил выпить, а после сесть за руль своего Nissan. Во время поездки по улице Краснопартизанской полицейский не заметил велосипедистку, которая буквально оказалась под колесами иномарки.

Погибшая женщина ехала на велосипеде домой.

Погибшая женщина ехала на велосипеде домой.

- По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдал необходимую дистанцию, и, не снизив скорость, не справился с управлением, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он наехал на 47-летнюю женщину, двигавшуюся по проезжей части дороги на велосипеде в попутном направлении.

Очевидцы ДТП вызвали скорую. Но женщину спасти не смогли. По словам свидетелей аварии, в тот момент, когда велосипедистку реанимировали, сотрудник МВД дал деру, правда, позже его все-таки задержали. Уже на допросе он во всем сознался. Позднее стало известно, что в отношении сотрудника правоохранительных органов провели проверку - свои погоны он потерял.

Сотруднику МВД грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Сотруднику МВД грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

- 35-летний бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 47-летней местной жительницы, совершенном в состоянии опьянения (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ), - уточняют в Следкоме Кубани.

Сейчас он находится в СИЗО. А совсем скоро предстанет перед судом. Если полицейского признают виновным, то ему грозит срок от пяти до 12 лет тюрьмы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП

Но сотрудника МВД все же задержали (подробнее)

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