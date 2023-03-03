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Общество3 марта 2023 9:55

Кубань zа наших: одеяла-невидимки и аптечки шьют для военных в зоне СВО

Обсуждаем самые последние новости, касающиеся СВО
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" обсуждаем самые последние новости, касающиеся специальной операции. Делимся историями с передовой, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам СВО и жителям новых регионов страны. И вот главные темы этого эфира.

- На Кубани ученики казачьей школы делают окопные свечи и обереги

- В Краснодаре шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО

- В Анапе изготавливают портативный дом для участников спецоперации

- Три сестры из Новороссийска организовали швейный цех для помощи бойцам СВО

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ