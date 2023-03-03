Краснодарские волонтеры открыли сбор на восстановление села в Луганской республике

Краснодарские волонтеры с жителями села Устиновка. Фото: фонд "Добро и дело"

Небольшое село Устиновка в Луганской народной республике – это несколько десятков домов, в которых в основном живут старики и инвалиды. После неоднократных атак ВСУ почти все жилье в селе разбито, а самое главное – на домах нет крыш. Через дыры в потолке в комнаты проникает снег и дождь. Поэтому люди вынуждены покинуть нажитые места, спать в подвалах или сараях, а в таких стесненных условиях болеют, тяжело им приходится.

- В селе 25 человек. Многие уже не ходят. Заботиться о них некому. Кто чуть помоложе поддерживают тех, кто старше. Еду, спички, остатки дров делят на всех, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель краснодарского фонда «Добро и дело» Анна Артемьева. Девушка с волонтерами фонда там сама бывала не раз.

Пенсионеры, к которым приезжают волонтеры с продуктами, каждый раз спрашивают – можно ли крыши подлатать? Люди не собираются уезжать из своего села.

- Они составили список, что нужно для ремонта крыш, в Луганской народной республике есть волонтеры, готовые руками помочь. Но на закупку стройматериала нужно почти 600 тысяч рублей. Тогда мы сможем хоть немного облегчить жизнь стариков, сделать их старость легче, ведь они этого заслужили, как никто другой, - говорит Анна Артемьева.

Кубанский фонд «Добро и дело» объявил сбор средств на восстановление села. К нему может присоединиться любой желающий.

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