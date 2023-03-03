Уровень заболеваемости пока плавающий. Грипп и ОРВИ рухнули в Адыгее, но врачи не спешат радоваться

В поликлиниках стало меньше чихающих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После январских праздников в поликлиниках Адыгеи было не протолкнуться. Количество обратившихся жителей стало расти. Тогда эпидемиологи говорили, что виной тому новогодние праздники, когда люди ходили в гости. О домашних очагах стало известно уже позже, когда людям надо было выходить на работу, а детям - в школы.

При этом отмечалось, что случаев свиного гриппа было порядка 120. При этом врачи говорили - течение болезни при этом штамме тяжелее, начинаются осложнения, требующие госпитализации пациента.

В течение февраля уровень заболеваемости колебался. За последнюю неделю было зарегистрировано 1410 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Но, по данным Роспотребнадзора, в больницах стало меньше чихающих. В республиканском ведомстве говорят - показатель сейчас составляет 21,6 на 10 тысяч населения.

- Это ниже уровня недельного эпидемического порога на половину (56,1%) и ниже уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе на треть (32,6%), - уточняют санитарные врачи.

Но медики не спешат расслабляться - уровень заболеваемости весной традиционно "плавающий". Влияние оказывает не только нестабильная погода с температурными качелями, но и массовое скопление людей.

- Общественный транспорт традиционно переполнен. И если не соблюдать сейчас элементарные меры профилактики, то легко подхватить инфекцию, - говорит главный санитарный врач Адыгеи Сергей Завгородний.

Руководитель Роспотребнадзора республики в очередной раз посоветовал жителям носить маски, а также рекомендовал не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.