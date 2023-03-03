У 99-летнего лежачего ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара через суд забирают квадратные метры

В мэрии Краснодара поспешили объясниться

Валентину Кузьмичу Манацкову 99 лет. На сайте администрации Краснодара его биографии посвящена отдельная страница.

- Родился на хуторе Остроухов Волгоградской области. В 1942 году, в возрасте 18 лет был призван в армию и направлен на учебу в военное училище средних командиров в Саратов. Через 6 месяцев направлен на Западный фронт, в Калужскую область. В этом городе он находился до августа 1943 г., затем войска передислоцировались и он попал на 2-ой Прибалтийский фронт. В должности младшего командира водил бойцов в атаку. Победу встретил в Латвии. После войны поступил в офицерское военное училище в Саратове, после окончания которого получил звание лейтенант и направление в Германию. В 1968 г., в звании подполковника, уволился в запас. Работал машинистом котельных установок, а также на режимном заводе «Каскад». Отмечен многочисленными орденами и медалями. Воспитал двоих детей, двух внуков, четырех правнуков, - сообщает специальный раздел сайта мэрии Краснодара, посвященный героическим землякам.

За большие заслуги перед страной власти Краснодара когда-то разрешили ветерану пользоваться жильем площадью чуть больше 13 квадратных метров. К слову, только оно и числилось до сих пор на Валентине Кузьмиче. Но внезапно уже очень пожилому фронтовику принесли повестку в суд.

- Имущественные споры, где Валентин Кузьмич выступает ответчиком, а департамент мэрии - истцом, - уточнили "КП"-Кубань" в Ленинском районном суде.

Валентин Кузьмич ушел в запас в звании подполковника Фото: Личный архив

Об иске в адрес ветерана Великой Отечественной войны сообщил депутат ЗСК.

- Администрация города обратились в Ленинский районный суд с иском к ветерану об отмене решения Ленинского районного суда 2005 года на право собственности помещения 13,4 м2 (единственного зарегистрированного помещения за ветераном). А теперь самое интересное – признать право собственности за городом, чтобы в дальнейшем передать это помещение кому? Его соседке (эта информация в ходе заседания была озвучена участниками процесса), - написал в своем Телеграм-канале Владислав Граф-Колесник.

Однако в мэрии Краснодара назвали иск всего лишь необходимой правовой формальностью. И выселять ветерана городские власти не собираются, речь идет только об установлении законного собственника жилья на улице Октябрьской, 133.

- Сегодня департамент муниципальной собственности по моему поручению приглашает к себе всех заинтересованных лиц по данному вопросу, в том числе представителя ветерана ВОВ, для того, чтобы совместно определить путь развития в этой ситуации, поможем с юридическими документами и будем вместе в дальнейшем решать вопрос, - прокомментировал ситуацию замглавы Краснодара Илья Павлов.

Власти города пояснили, что предоставили квартиру ветерану в пользование без права приватизации. Но он сам первый обратился в суд, чтобы заявить на жилье свои права. Администрация подала встречный иск, судебные разбирательства еще идут. Следующее заседание назначено на 16 марта.