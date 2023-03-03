Собери Россию. На Кубани чиновники будут на скорость собирать пазлы с картой страны

В Новороссийске чиновники будут собирать пазлы. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

Сотрудники новороссийской мэрии начали подготовку к чемпионату по сборке спилс-карт Российской Федерации. Спилс-карта – это набор магнитных игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц государств и регионов. А общем, те же пазлы только для взрослых. Из этих элементов новороссийским чиновникам нужно будет на скорость собрать нашу страну.

Участники тренируются перед чемпионатом. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

- Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт пройдет в нашем городе уже во второй раз. В 2020 году он собрал более двухсот участников. В этом году он будет не менее многочисленным, - рассказали в пресс-службе города-героя.

Ожидается, что в чемпионате встретятся школьники, студенты, военнослужащие, государственные и муниципальные служащие. Соревнования пройдут в командном и личном зачетах.

После карты украсят рабочие кабинеты. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

- Мы преследуем цели обогатить горожан знаниями административно-территориального устройства России и Кубани, а также популяризовать географию среди населения, - рассказали организаторы чемпионата.

Инициаторами проведения чемпионата выступили Русское географическое общество, администрация и профсоюз администрации Новороссийска.