Глава Следкома вмешался в ситуацию с выселением 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из коммуналки в Краснодаре

Валентин Кузьмич Манацков был призван на фронт в начале Великой Отечественной войны. Фото: t.me/vlad_grafkolesnik

Председатель СК России поставил на контроль ход проведения проверки по информации о нарушении жилищных прав ветерана в Краснодарском крае.

Валентин Кузьмич Манацков прошел Великую Отечественную войну «от» и «до». Призвали из Сталинградской области 18-летним парнем. Отправили в Саратовское военное училище, где обучили тактическим премудростям и досрочно выпустили сержанта Манацкова на фронт. Был трижды ранен, дважды контужен, 13 раз ходил в атаку. Но, оказалось, впереди его ждал еще один бой – с бюрократией. Валентина Кузьмича ждут судебные тяжбы за 13 кв. метров. В этой крошечной комнатке по улице Октябрьской Краснодара он жил последние 35 лет.

В этом доме фронтовик проживал последние 35 лет. Фото: Яндекс.Карты

- Администрация города обратились в Ленинский районный суд с иском к ветерану об отмене решения Ленинского районного суда 2005 года на право собственности помещения 13,4 кв.м. А теперь самое интересное – признать право собственности за городом, чтобы в дальнейшем передать это помещение кому? Его соседке (эта информация в ходе заседания была озвучена участниками процесса), - написал в своем Телеграм-канале Владислав Граф-Колесник.

К слову это единственное зарегистрированное за ветераном жилое помещения. Еще в 1988 году власти краевого центра за особые заслуги перед страной выдали фронтовику комнату в двухэтажном кирпичном доме в центре города.

Теперь в мэрии говорят, что 35 лет назад квартиру фронтовику предоставили без права приватизации. И Валентин Манацков вопреки этому первым обратился в суд, чтобы узаконить свои права на угол, где провел треть жизни.

Валентин Манацков. Фото: личный архив.

- Обнаружив этот факт, администрация подала иск в суд для возврата муниципального помещения в собственность города. Сейчас идут судебные разбирательства, - объяснил вице-мэр администрации Краснодара Илья Павлов.

После того, как история попала в СМИ, на нее обратили внимание Следкоме России.

- Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверка по информации о том, что 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны лишают права собственности через суд на жилплощадь в городе Краснодаре, - уточнили в пресс-службе СК России.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России. Между тем, следующее заседание назначено на 16 марта.

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