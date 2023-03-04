В жестком ДТП на крутом повороте в Сочи погиб мужчина, пострадали шесть человек

Автомобили столкнулись на повороте. Фото: ГИБДД Сочи

В жестком ДТП на крутом повороте в Сочи погиб один человек, пострадали шесть человек. Авария произошла вечером 3 марта в Адлерском районе по дороге на Красную Поляну. 47-летний водитель «Мерседеса» вылетел на встречную полосу при закруглении дороги и въехал в полный пассажиров «Соболь». По словам очевидцев, в микроавтобусе находились семь человек, а иномарка была с абхазскими номерами.

- Шел очень сильный дождь, дорога мокрая, и участок был с небольшим подъемом, машина попала в аквапланирование, в результате чего вылетела на встречку, - говорят очевидцы.

После удара «Мерседес» загорелся, его начали тушить водители, которые были рядом, затем прибыли спасатели.

Воитель "Мерседеса" погиб. Фото: ГИБДД Сочи

- На место выезжали 3 человека личного состава и 1 единица техники. Выезд был осуществлен в 22.31, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В пассажирском «Соболе» пострадали пять человек, в том числе 36-летний водитель. У них разные травмы – ушибы ног, ребер, сотрясение головного мозга и переломы.

Для водителя «Мерседеса» авария оказалась смертельной. Мужчина находился в тяжелом состоянии, его отвезли в реанимацию, где он скончался.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.