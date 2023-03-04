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Общество4 марта 2023 9:03

Разбили на металлолом. На Кубани полиция разыскивает вандалов, повредивших 15 могил на сельском кладбище

На Кубани вандалы повредили 15 могил на сельском кладбище
Оксана КАДОЧНИКОВА
Неизвестные разбили могилы на сельском кладбище. Фото: Подслушано Северская

Неизвестные разбили могилы на сельском кладбище. Фото: Подслушано Северская

На Кубани вандалы повредили 15 могил на сельском кладбище. Неприглядную картину увидели жители села Михайловское Северского района, когда пришли почтить память родственников. Памятники из камня были повалены и разбиты, а металлических оградок не оказалось на месте.

- Это дело рук металлоломщиков, - уверены сельчане.

Они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники выясняют, кто мог быть причастен к массовому осквернению могил.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий», проводятся следственные действия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Туапсинском районе вандалы осквернили могилы: залита мазутом плитка у захоронений и закрашены краской портреты на надгробиях. Родственница похороненных здесь людей обратилась в полицию с просьбой найти хулиганов.

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