Разбили на металлолом. На Кубани полиция разыскивает вандалов, повредивших 15 могил на сельском кладбище

Неизвестные разбили могилы на сельском кладбище. Фото: Подслушано Северская

На Кубани вандалы повредили 15 могил на сельском кладбище. Неприглядную картину увидели жители села Михайловское Северского района, когда пришли почтить память родственников. Памятники из камня были повалены и разбиты, а металлических оградок не оказалось на месте.

- Это дело рук металлоломщиков, - уверены сельчане.

Они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники выясняют, кто мог быть причастен к массовому осквернению могил.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий», проводятся следственные действия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Туапсинском районе вандалы осквернили могилы: залита мазутом плитка у захоронений и закрашены краской портреты на надгробиях. Родственница похороненных здесь людей обратилась в полицию с просьбой найти хулиганов.