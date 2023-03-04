Первые в мире. Ученые России изобрели протезы из углеродных волокон, которые срастаются с костью

Ученые планируют завершить работу над проектом в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Анапы на базе военного инновационного технополиса “Эра” предоставили метод производства эндопротезов (внутреннее устройство, замещающее функцию органа - от Авт.) и имплантатов из углеродных волокон.

Ранее их изготавливали из металлических сплавов.В настоящее время ученые разрабатывают методику проведения тестирования на цитотоксичность (свойство химических веществ или физических воздействий вызывать патологические изменения в клетках- от Авт.) и биосовместимость. Опыты проводят на лабораторных животных.

- Речь идет об изделиях медицинского назначения из углеродных композиционных материалов - это в первую очередь эндопротезы и имплантаты. Композитный материал производят из углеродных волокон путем прессования под большим давлением и температурами, - рассказал ТАСС старший оператор третьей научной роты, ефрейтор Константин Александров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, особенность нового изобретения в том, что костная ткань прорастает за счет пористости материала. Даже спустя какое-то время на рентгене сложно будет различить, где целая кость, а где восстановленная с помощью протеза.

- Углеродные композиционные материалы широко используются в различных областях промышленного производства: ракетостроении, станкостроении и других. Практика применения подобного материала в медицинских целях в мире отсутствует, - сообщил Константин Александров.

Ученые Анапы разрабатывают новые протезы во взаимодействии с АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов", где специалисты уже разработали протез шейки бедра и имплант части черепа головного мозга. Кстати, ученые планируют завершить работу над проектом в 2024 году.

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